Cada 11 de septiembre, al cumplirse un nuevo aniversario del atentado a las Torres Gemelas y el Pentágono, resurge la historia de Tania Head. La mujer se convirtió en noticia mundial por su conmovedora experiencia como una de las pocas supervivientes de los pisos superiores de la Torre Sur del World Trade Center durante el ataque terrorista. Su dramática historia, sumada a su valentía y entereza para ayudar a otras personas traumatizadas por el evento, la llevaron a ser considerada un ícono. Sin embargo, todo era una falacia.

Tania Head no era, en realidad, Tania Head. Su nombre verdadero era —y es— Alicia Esteve Head. La susodicha, oriunda de Barcelona, ni siquiera estaba en Nueva York el día en el que los aviones de American Airlines y United Airlines secuestrados por al-Qaeda se estrellaron contra las Torres Gemelas. Una mentira que se destapó años después del atentado, cuando una investigación de The New York Times reveló las inconsistencias en su relato.

El caso de Tania Head es muy peculiar porque conmocionó al mundo entero. Su historia fue motivo de inspiración para millones de personas, luego de uno de los ataques terroristas más mortíferos jamás registrados. La catalana se aprovechó de un momento de vulnerabilidad para ganar protagonismo y ser el centro de atención, y optó por desaparecer del ojo público cuando la verdadera naturaleza de sus acciones salió a la luz.

Tania Head y su cinematográfico rescate de las Torres Gemelas

Crédito: Robert J. Fisch (CC BY-SA 2.0), via Wikimedia Commons.

Tania Head decía ser hija de diplomáticos y dueña de una carrera universitaria envidiable, habiéndose graduado de Harvard y Stanford. Además, sostenía haber trabajado como ejecutiva en empresas financieras de altísimo nivel, llevando sus labores a distintas partes del mundo. Desde Estados Unidos hasta Singapur, pasando por Argentina, Francia, Países Bajos y Reino Unido.

En la mañana del 11 de septiembre de 2001, Tania Head aseguraba estar en la Torre Sur del World Trade Center como empleada de Merrill Lynch, ayudando a terminar el papeleo para la fusión de dos empresas. Según su relato, se encontraba en el piso 96 cuando el primer avión se estrelló contra la Torre Norte. Pudo bajar hasta el piso 78 para esperar el elevador, hasta que la segunda aeronave impactó contra su edificio y el caos fue definitivo.

En su recuento de los hechos, Tania Head aseguraba haber sufrido lesiones en el brazo derecho. De hecho, manifestó haber sido rescatada por un hombre que cubría su rostro con un pañuelo rojo, quien luego fue identificado como Welles Crowther. El joven de 24 años, quien falleció ese mismo día, es conocido como "El héroe de la Pañoleta Roja" por su valiente labor ayudando a salvar a, al menos, una docena de personas atrapadas en la Torre Sur.

Pero la historia está lejos de concluir allí. Según la mujer, en su huida se topó con un bombero moribundo quien le entregó su anillo de bodas para que se lo diera a su esposa. Encargo que supuestamente completó ni bien le fue posible. Aunque el punto más dramático del guion fue la muerte de Dave, su prometido, quien estaba en la Torre Norte y pereció ese mismo 11 de septiembre. Su boda de ensueño estaba programada para octubre; es decir, a solo semanas de distancia.

Las historias de escapes milagrosos y de héroes anónimos que entregaron sus vidas para salvar a desconocidos son una constante al repasar lo ocurrido aquel fatídico día de 2001. ¿Quién podría ser tan desalmado, entonces, como para dudar de los comentarios que Tania Head comenzó haciendo públicos en las redes de supervivientes que se crearon tras el 11-S?

La leyenda

Tania Head inició su propio grupo de apoyo en línea para supervivientes de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Su iniciativa se fusionó con la Red de Supervivientes del World Trade Center (World Trade Center Survivors' Network) en 2004, y su carisma y temple la llevaron a convertirse en presidenta de la organización.

A partir de allí, se transformó en referente entre los supervivientes del atentado. No solo otorgó entrevistas a medios de comunicación y brindó charlas en universidades, sino que su imagen quedó inmortalizada en encuentros con políticos de renombres. Entre ellos, Rudolph Giuliani, quien ejercía como Alcalde de Nueva York al momento de producirse el ataque contra las Torres Gemelas.

Sin embargo, un halo de misterio envolvía el relato de Tania Head y su dramático rescate del World Trade Center. Si bien su figura era inobjetable dentro de la Red de Supervivientes, una investigación de los periodistas David Dunlap y Serge Kovaleski, de The New York Times, comenzó a exponer baches en su historia.

Otros integrantes del grupo de apoyo le comentaron a National Geographic que los pedidos de entrevista por parte de dicho medio comenzaron a alterar a la mujer. Al punto tal que se negaba a brindar detalles que permitieran a sus amigos ayudarle a rebatir cualquier dato potencialmente injurioso que se pudiera publicar.

Tania Head se negaba a identificar al bombero que la sacó de la Torre Sur. Ni tampoco decía en qué hospital había recibido atención por las lesiones en su brazo. Así mismo, un detalle antes pasado por alto comenzó a hacer cada vez más ruido: todos los demás protagonistas de su relato habían muerto. Por ende, no había forma de cotejar la veracidad de sus comentarios.

Pero lo que finalmente derrumbó su castillo de naipes fue la historia de su prometido, Dave. Si bien el hombre existió y falleció en la Torre Norte, su familia negó cualquier vínculo con la tal Tania Head. Es más, los relatos de la propia mujer sobre qué tan avanzada estaba la relación, que supuestamente consumaría el matrimonio en octubre de 2001, eran erráticos.

El 27 de septiembre de 2007, The New York Times publicó el artículo que acabó con la falacia de Tania Head. La investigación de Dunlap y Kovaleski, titulada En una historia de supervivencia del 11/9, las piezas simplemente no encajan, provocó revuelo internacional. No solo porque rebatió la historia del rescate que Tania Head había contado por años. También expuso que, en realidad, no era graduada de Harvard y Stanford ni tampoco trabajaba en Merrill Lynch. En los días previos a que la publicación saliera a la luz, el directorio de la Red de Supervivientes del World Trade Center le quitó el cargo de presidenta y cortó todo lazo con ella.

Tania era Alicia

Tania Head era, en realidad, la barcelonesa Alicia Esteve Head. Foto: National Geographic.

Si bien fue la prensa estadounidense la que desenmascaró la mentira de Tania Head, fue el periódico La Vanguardia el que reveló su verdadera identidad. Tania era, en realidad, Alicia Esteve Head, de Barcelona. No era hija de diplomáticos, sino que pertenecía a una conocida familia de empresarios que había llegado a las noticias en 1992 por un escándalo de fraude con pagarés falsos. Tanto su padre, Francisco Esteve Corbella, como su hermano, Francisco Javier Esteve Head, recibieron condena de prisión por ese delito.

Tania Head no estaba en Nueva York ni en ninguna otra parte de Estados Unidos durante el atentado a las Torres Gemelas. El citado medio reveló, además, que la herida en su brazo derecho la acarreaba desde sus días en Cataluña. Aunque la verdadera naturaleza de la lesión nunca quedó clara, puesto que en su momento aseguró haberla sufrido al accidentarse con su novio mientras viajaban en un Ferrari a más de 200 km/h.

Una vez que estalló el escándalo, Esteve Head abandonó Norteamérica y se recluyó nuevamente en Barcelona. Desde entonces, su paradero se volvió motivo de gran especulación. En 2008, un correo electrónico llegó a la Red de Supervivientes del World Trade Center para informar que se había suicidado. Sin embargo, también era mentira.

En 2012, Robin Gaby Fisher y Angelo J Guglielmo publicaron el libro The Woman Who Wasn't There (La mujer que no estaba allí), contando el engaño de Tania Head. La publicación se convirtió, además, en un resonado documental. A raíz de los mismos, la mujer fue despedida de su empleo en una compañía de seguros de la ciudad catalana. El argumento de la empresa fue que su presencia podía perjudicar la confianza de sus clientes.

Después de mucho tiempo sin que se superia nada sobre su paradero, en 2021 se la vio en Los Ángeles, California. Sin embargo, ese mismo año también se reportó un nuevo regreso a Barcelona para abrir su propia empresa de reformas. Al no haber percibido dinero ni otros beneficios durante su periplo en la Red de Supervivientes del World Trade Center, técnicamente no cometió ningún delito. Lo cierto es que Tania Head —Alicia Esteve Head, en realidad— ha quedado catalogada para siempre como "la impostora del 11-S".

