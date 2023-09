El intérprete Gabrile Guevara, de 22 años, ha vivido un desagradable suceso durante la celebración del evento Filming Italy. El actor madrileño, hijo de la francesa Marlène Mourreau, fue detenido el pasado sábado 2 de septiembre en la isla del Lido de Venecia. La policía actuó conforme a una orden de detención internacional por un presunto delito de violencia sexual cometido en Francia.

Guevara había viajado hasta la localidad italiana para recibir el premio a mejor película internacional para las jóvenes generaciones en el Filming Italy por Culpa mía. Se trata de un evento que se desarrolla de manera paralela al prestigioso Festival de Cine de Venecia. Este último certamen, precisamente, confirmó que la presencia del intérprete en el lugar no se debía a actos relacionados con su organización. Tras ser retenido por las autoridades italianas, finalmente ha sido puesto en libertad.

En declaraciones a El País, Pedro Fernández González, el abogado de Gabriel Guevara, ha confirmado que todo se ha tratado de un malentendido “como poco, irregular”. El presunto delito fue denunciado en Francia hace nueve años, cuando Guevara tan solo tenía 13 años. "Era un sinsentido, todo muy extraño porque ya fue juzgado por ello en España al ser menor de edad. Y absuelto, como no podía ser de otra manera”, señala el abogado del actor.

"Que esa orden se haya mantenido, que no sé ni cómo ni por qué, es incomprensible. Yo no llevé el caso, pero sí estuve en la vista, y fue absuelto. Todo surgió por la denuncia de una prima que se enfadó con él”, explica Fernández González a continuación. "Esta retención ha sido completamente irregular”, ha añadido, revelando que desde el momento en el que fue absuelto y hasta ahora, Gabriel Guevara siempre ha viajado por todo el mundo sin problemas.

La madre de Gabriel Guevara se enteró por Telecinco

A pesar de que el incidente ya se ha resuelto, la madre de Gabriel Guevara, la famosa modelo y actriz Marlène Mourreau, se enteró de lo ocurrido por una vía muy inusual. El programa Socialité, de Telecinco, contactó con ella para tratar de confirmar la noticia. Mourreau negó que su hijo hubiera sido detenido, y también afirmó que Guevara no viajaba a Francia desde el año 2015. "Él nunca ha hecho nada con nadie, además, no va a Francia, no ha vuelto a Francia desde el año 2015. Nunca ha habido violencia sexual", expresaba la actriz, que también reconocía no haber hablado con él en la última semana.

Posteriormente, tras enterarse de que Guevara sí había sido detenido, insistió en redes sociales en lo irregular de la situación. "La última vez tenía 14 años con su abuela… Esta acusación es falsa", respondía la vedette a un usuario a través de X (red social anteriormente conocida como Twitter). Finalmente, el actor del éxito internacional Culpa mía ha sido liberado y el caso se ha cerrado.

