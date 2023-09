Era como una gallina muy pequeña, pero que podría morderte. Tenía piernas alargadas, dos veces más extensas que sus muslos. Algo muy extraño, porque en la mayoría de los dinosaurios ocurría al revés. Pesaba menos de un kilo: 641 gramos, aproximadamente. Y se cree que medía entre 50 y 90 centímetros, como los faisanes. Le llamaron Fuijianvenator prodigiosus. Vivió hace 150 millones de años, tan viejo como la «primera ave».

«Yo diría que es extraño», dijo Min Wang, líder del estudio sobre el hallazgo, cuando le pidieron que lo describiera. El fósil fue descubierto el año pasado, en lo que hoy es la provincia de Fujian, en el sureste de China. Fuijianvenator prodigiosus significa, precisamente, «cazador extraño de Fujian» en latín. Clasificarlo como un ave dependerá de cómo definamos un ave, dijo Wang. «Está lejos de ser similar a cualquier ave moderna», explicó a Reuters.

Así que a Fujianvenator lo incluyeron un grupo llamado «aviales», que incluye a todas las aves y a sus parientes dinosaurios no aviares más cercanos. Su tibia era dos veces más larga que el hueso del muslo, el fémur. Esta es una característica única entre los terópodos, un grupo que incluye a todos los dinosaurios carnívoros como el Tyrannosaurus. También tenía una cola larga.

Los investigadores propusieron dos posibles estilos de vida para esta ave dinosaurio. Era de los que corría rápido o, por el contrario, un animal que caminaba lento en un entorno pantanoso, como las grullas o garzas modernas. «Yo apostaría mi dinero por el corredor», comentó Wang.

Ilustración artística realizada a partir del fósil encontrado en China. Credit: Chuang Zhao

El hallazgo del ave dinosaurio, un golpe de suerte

Los científicos no pueden saber si Funjianvenator podía volar. Es probable que no, dijo Wang. Las características del esqueleto no le favorecían en este sentido. Por ejemplo, tenía un omóplato acortado y dedos especializados para agarrar.

El fósil no conserva plumas, pero sus parientes conocidos sí las tenían. Por eso, el grupo lo imagina como un animal emplumado. En el área donde se encontró esta ave dinosaurio, los investigadores también encontraron fósiles de peces, tortugas y otros reptiles acuáticos.

El hallazgo se hizo en una zona pantanosa cerca de Nanping, donde nunca antes se habían encontrado dinosaurios. Por eso el equipo dice que tuvo un golpe de suerte. Además, los restos de dinosaurios parecidos a pájaros del Jurásico tardío son difíciles de encontrar. Sus huesos huecos son muy frágiles, por eso se conservan peor. Su fosilización necesita de condiciones ideales, como la ausencia de oxígeno. Condiciones que los lagos o pantanos pueden proporcionar.

Los científicos están fascinados. Por su edad, se trata de uno de los primeros dinosaurios parecidos a los pájaros, por lo que puede ser un caso clave para comprender mejor el origen de los mismos.

El grupo de investigadores, dirigido por el paleontólogo Min Wang. Credit: Min Wang.

Sobre la evolución de los dinosaurios y el origen de las aves

Muchos paleontólogos consideran que la primera ave fue un dinosaurio emplumado de 150 millones de años llamado Archaeopteryx. Sus fósiles se encontraron en Alemania. Es un ave del tamaño de un cuervo, con cola larga y sin pico, descubierta por primera vez en el siglo XIX.

Los dinosaurios se extinguieron en gran medida hace 66 millones de años. Este estudio es una nueva evidencia de que antes, en la época del Archaeopteryx, los dinosaurios ya se habían diversificado en diferentes tipos de aves, explicó Mark Loewen, paleontólogo de la Universidad de Utah en Salt Lake City, que no participó del descubrimiento publicado en Nature.

Fujianvenator también ayuda a llenar algunas lagunas en la historia evolutiva de las aves. En el registro fósil, hay un vacío de unos 20 millones de años entre el Archaeopteryx y la siguiente ave encontrada.

«Quedan muchísimas cosas por descubrir», comentó Bhart-Anjan Bhullar, paleontólogo de la Universidad de Yale, a Nature. «Solo hemos arañado la superficie de la diversidad anatómica y de estilos de vida de estos animales».

