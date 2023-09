Cuando terminó la más reciente keynote de Apple, los medios asistentes pudieron probar y tomar fotografías de los diferentes dispositivos presentados. Una de las capturas que más generó conversación, en un sentido negativo, mostraba que el marco de titanio del iPhone 15 Pro se había decolorado tras pasar entre tantas manos. No obstante, se trata de un efecto temporal, según Apple.

Debido a las preocupaciones que algunos usuarios han estado expresando con relación a los iPhone 15 Pro, que son los únicos con marco de titanio, Apple salió a calmar las aguas. A través de la web de soporte del terminal, aclaran que la grasa que desprenden las huellas podrían alterar el color del metal. No obstante, no es situación que arruine para siempre el look del dispositivo.

Si ya sucedió, la compañía recomienda limpiar el marco con un paño húmedo. Tras este proceso, tu iPhone 15 Pro volverá a la normalidad.

"En los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, la grasa de la piel puede alterar temporalmente el color del marco exterior. Limpiar tu iPhone con un paño suave, ligeramente húmedo y sin pelusa, restaurará su aspecto original." Apple.

Ahora bien, si el marco de titanio entra en contacto con sustancias como "tinta, maquillaje, jabón, detergente, ácidos o lociones", instan a realizar la limpieza de inmediato para evitar daños permanentes.

Apple recalca que la limpieza debe hacerse sin sustancias químicas. Si bien existen productos destinados específicamente para limpiar equipos, estos podrían desgastar un recubrimiento especial que los iPhone 15 Pro —y otros modelos— tienen para proteger sus superficies. Entonces, procura siempre usar simplemente agua.

Otro consejo es que, durante el procedimiento, es mejor tener tu iPhone 15 Pro completamente apagado y desenchufado de la corriente eléctrica. Todas las recomendaciones de Apple, a continuación:

Desenchufe todos los cables y apague su iPhone.

Usa un paño suave, ligeramente húmedo y sin pelusa (por ejemplo, un paño para gafas).

Evita que entre humedad en las aberturas.

No uses productos de limpieza, a menos que sigas las instrucciones para desinfectar tu iPhone.

No utilices aire comprimido.

Desde luego, la decoloración se nota más o menos en función del color. Los iPhone 15 Pro en titanio azul y titanio negro, al ser tonos oscuros, son los que más exponen la decoloración temporal y las huellas. En el blanco y titanio natural se aprecian menos.

Con esta información, entonces, se disipan las inquietudes en torno a la calidad de la pintura de los iPhone 15 Pro. Y es que estos días surgió un alboroto por las fotografías que ya te comentamos. Algunos, por supuesto, aprovecharon el tren para divulgar información falsa.

Claro está que estas recomendaciones solo serán atendidas por aquellos valientes que llevan su iPhone sin funda...

