El contenido para visualizar no es algo que escasee precisamente. Después de todo, plataformas como Netflix, HBO Max o Amazon Prime nos permiten ver cualquier película o serie, en todo momento. Sin embargo, no siempre queremos entrar en guiones tan densos, y solo queremos volver a los viejos tiempos donde la televisión era un ruido de fondo que nos ayudaba a sobrellevar las actividades diarias. Pues bien, si quieres volver a ver TV, pero esta vez gratis y desde internet, así puedes hacerlo.

La mejor parte es que se trata de un servicio totalmente gratis. Al terminar de seguir estos pasos, dispondrás de más de 3.000 canales de televisión totalmente accesibles desde internet.

Aunque esta práctica era poco popular hasta ahora, cada vez son más los servicios que suman canales de televisión a su parrilla. Amazon, por ejemplo, ha incluido hace poco más de 400 canales de televisión gratis para sus dispositivos Fire TV Stick, así como también para su app de Smart TV. El proceso para conseguirlo es muy sencillo, y tampoco tendrás que desembolsar ni un solo euro.

Cómo ver televisión de todo el mundo desde internet, totalmente gratis

Acceder a los canales gratis desde internet es bastante sencillo. El primer paso es entrar a la web de WorldTVMobile. Desde aquí, entrarás a un hub donde tendrás un montón de canales de TDT a los cuales podrás entrar sin necesidad de iniciar sesión o suscribirte a algo.

Por otro lado, WorldTVMobile te permite buscar canales según país o categoría. Es decir, si quieres entrar a los canales deportivos de España, solo tienes que especificarlo utilizando las listas izquierda y derecha, y en unos segundos tendrás toda una selección de televisión gratuita.

Para abrir el canal de televisión, basta con tocar sobre el deseado. Inmediatamente, se desplegará una ventanilla de vídeo. Ahora, lo único que tienes que hacer es sentarte a disfrutar de tus canales de televisión gratuitos a través de internet.

IPTV-org, la iniciativa que lleva la televisión al resto del mundo

Para poder hacer realidad una web donde puedas ver más de 3.000 canales totalmente gratis, se ha necesitado poner en marcha un proyecto grande y ambicioso. Este es el caso de IPTV-org, quienes han trabajado junto a voluntarios internacionales para añadir las señales de las emisoras a su enorme compendio.

De esta forma, tenemos una colección de canales de TDT que abarcan todo el globo. Ya sea televisión de Estados Unidos, América Latina, España o el resto de Europa. Aquí encontrarás una buena selección y variedad para ver televisión gratis desde internet.

Lo mejor es que se trata de una plataforma totalmente legal. Esto quiere decir que, aunque encontramos las transmisiones públicas de cada cadena en la plataforma WorldTVMobile, no vamos a conseguir programas de pago en ella.

Alternativas a WorldTVMobile para canales de TDT

Aunque WorldTVMobile es una de las propuestas más completas para ver televisión abierta desde internet, no es la única. Existen varias opciones a las que puedes acudir si no acabas acostumbrándote al resto de plataformas, o si no encuentras los canales deseados. Además, algunas de ellas incluso te permiten sintonizar emisoras de radio, lo que le da un añadido interesante.

Algunas de las alternativas al repositorio de IPTV-org son las siguientes:

TDTChannels : catalogada por algunos como el mejor servicio TDT en línea. El funcionamiento es muy parecido al de WorldTVMobile, así que no debería haber pérdida.

: catalogada por algunos como el mejor servicio TDT en línea. El funcionamiento es muy parecido al de WorldTVMobile, así que no debería haber pérdida. Photocall TV : bastante parecida a la que te mostramos en este artículo.

: bastante parecida a la que te mostramos en este artículo. MiTeleOnline : una solución que te permitirá ver canales de España desde internet, y totalmente gratis.

: una solución que te permitirá ver canales de España desde internet, y totalmente gratis. Pluto TV : no son canales TDT. En su lugar, el servicio nos muestra sus propios programas temáticos, aunque igualmente gratuitos.

: no son canales TDT. En su lugar, el servicio nos muestra sus propios programas temáticos, aunque igualmente gratuitos. Tivify: mayormente centrado en televisión española.

