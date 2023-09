Una de las características más llamativas de iPadOS 17 es la posibilidad de conectar cámaras externas al iPad por USB. El soporte para el estándar UVC no solo permitirá usar una webcam en una videollamada de FaceTime, sino que abre la puerta a toda clase de dispositivos compatibles, incluyendo la Game Boy Camera.

Un usuario ha puesto a prueba esta funcionalidad en la beta más reciente de iPadOS 17, consiguiendo conectar el viejo periférico de Nintendo. Federico Viticci, editor de MacStories, publicó una entrada en la que detalla cómo utilizó la Game Boy Camera en su iPad Pro. Aunque el sistema operativo detecta en automático una webcam, hacerlo un dispositivo de la década de 1990 requiere más pasos.

Para habilitar la Game Boy Camera como webcam en el iPad, Viticci primero la conectó a una Analogue Pocket. La portátil permite jugar en la pantalla grande con la ayuda de un dock que tiene salida HDMI, por lo que el periodista se apoyó en una capturadora de video para enrutar la señal hacia el iPad. El proceso requiere algunos adaptadores y cables adicionales, pero el resultado vale la pena.

Imagen: Federico Viticci

Viticci no solo realizó videollamadas con ese filtro verde que caracteriza a la cámara de Nintendo, sino que pudo aprovechar algunas características del sistema operativo. El soporte para cámaras externas en iPadOS 17 incluye los filtros de video y otras funciones que se encuentran en el Centro de Control durante una llamada de FaceTime. Debido a la baja calidad de la imagen, la Game Boy Camera soporta reacciones, por lo que mostrará animaciones cuando ejecutes algún gesto.

No solo la Game Boy Camera, también puedes conectar tu Nintendo Switch o Steam Deck al iPad

Imagen: Federico Viticci

Utilizar la videocámara del Game Boy en FaceTime es un experimento curioso, aunque no apto para todos. El proceso puede resultar tedioso y no solo requiere paciencia, sino también una serie de adaptadores y cables. Sumado a la Analogue Pocket y su base, necesitas una capturadora compatible. Viticci tuvo algunos inconvenientes con su tarjeta NZXT, por lo que empleó un CamLink de elgato que enlazó al iPad Pro por USB-C.

Tal vez lo más importante del soporte para UVC en iPadOS 17 es la posibilidad de conectar otros dispositivos que no sean webcams. Con la ayuda de una capturadora y una app llamada Capture Pro: UVC Viewer es posible usar la pantalla de tu iPad para jugar en tu Nintendo Switch o Steam Deck. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom o cualquier otro título se verá mejor en una Retina Display.

Si te quieres ver más creativo, podrás transmitir lo que estás jugando a tus amigos por medio de FaceTime, ya que el iPad tomará la señal de video de tu consola. Federico Viticci mostró que es más interesante una partida de Elden Ring que mostrar tu rostro durante una videollamada.

El soporte para cámaras externas ya está activado en la beta de iPadOS 17. Con la fecha de presentación del iPhone 15 ya confirmada, la versión final del sistema operativo se lanzaría durante la semana del 18 de septiembre. Es importante mencionar que necesitarás un dispositivo compatible para poder instalarla.

iPadOS 17 estará disponible para los siguientes modelos de iPad:

iPad de 9,7 pulgadas (2018);

iPad Air 3 (2019);

iPad mini 5 (2019);

iPad de 10,2 pulgadas (2019);

iPad de 10,2 pulgadas (2020);

iPad Air 4 (2020);

iPad de 10,2 pulgadas (2021);

iPad mini 6 (2021);

iPad Air 5 (2022);

iPad de 10,9 pulgadas (2022);

iPad Pro de 11 pulgadas 2018);

iPad Pro de 12,9 pulgadas (2018);

iPad Pro de 11 pulgadas (2020);

iPad Pro de 12,9 pulgadas(2020);

iPad Pro de 11 pulgadas (2021);

iPad Pro de 12,9 pulgadas (2021);

iPad Pro de 11 pulgadas (2022);

iPad Pro de 12,9 pulgadas (2022).

