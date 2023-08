El 12 de octubre de 1989, el aeropuerto de Porto Alegre, Brasil, fue testigo de algo que cambiaría la historia por siempre. En el aire, y detectado por sus radios y antenas, se encontraba un modelo de avión antiguo y descontinuado. Se trataba del vuelo 513 de Santiago Airlines. El problema: el número del vuelo llevaba más de tres décadas reportado como desaparecido. Una vez en tierra, su interior reveló una tétrica escena.

Cuando los trabajadores del aeropuerto se acercaron a comprobar el vuelo, el cual había entrado sin permiso en sus instalaciones, se llevaron una horrible sorpresa. Sentados en sus respectivos puestos se encontraban los cadáveres de los 92 pasajeros del vuelo original, y en la cabina del piloto, un esqueleto seguía llevando el mando de la aeronave.

La historia del vuelo 513 de Santiago Airlines comienza el 4 de septiembre de 1954, en Aquisgrán, Alemania. Ese día, el avión despegó con normalidad, solo para nunca más ser visto. Al menos hasta el mencionado día, a más de 10.000 km de distancia de su lugar de salida. Uno de los misterios aeronáuticos más controversiales.

The Weekly World News Tabloid, en su edición del 14 de noviembre de 1989, describió el suceso. Uno sin precedentes, aunque también sin testimonios de empleados o de las autoridades brasileñas.

La realidad detrás del vuelo 513 de Santiago Airlines

Reportaje de Weekly World News sobre el vuelo 513 de Santiago Airlines

El citado medio completaba el reportaje asegurando que la comunidad científica, entre ellos el Dr. Celso Atello se encontraba investigando el caso. Todo parecía apuntar a que el vuelo 513 habría atravesado una distorsión del espacio-tiempo. "Es un crimen mantener información como esta en secreto, especialmente para los familiares de aquellos que fallecieron en el vuelo 513 de Santiago Airlines", aseguraba el hombre al Weekly World News.

No obstante, la mencionada fuente fue la única en reportar el caso del vuelo 513, algo que no jugaba mucho a su favor. Por su parte, el gobierno brasileño no comentó nada al respecto, así como tampoco ningún otro organismo oficial.

Si bien esta historia es considerada un hecho por algunos, vale recalcar que no es más que ficción. No existe ninguna evidencia del aterrizaje del vuelo 513 en Porto Alegre tras sus 35 años de desaparición. Asimismo, tampoco se han podido encontrar registros históricos sobre la compañía aérea Santiago Airlines, y mucho menos reportes de desaparición (o reaparición) sobre el mencionado vuelo.

En caso de que todavía tengas tus dudas sobre la posibilidad de este suceso, recordemos que el supuesto destino del vuelo 513 desafía todas las leyes de la física y la biología. No solo es imposible que un avión se mantenga 35 años en vuelo sin recargar, sino que, incluso si hubiese sido posible, un esqueleto habría sido un piloto muy poco eficiente. Ni hablar de hacer maniobras de aterrizaje con nada más que huesos y polvo.

El origen de un mito urbano

A día de hoy, el Weekly World News es catalogado como un tabloide de noticias ficticias, cuya publicación tuvo lugar en Estados Unidos entre los años 1979 y 2007. Aunque el reportaje sobre el vuelo 513 de Santiago Airlines resulte impresionante, encajaba en su parrilla de contenido, basada en historias paranormales y satíricas.

En España la revista se publicó bajo el nombre de Noticias del Mundo, en 1990. Aquí también mantenía su tono jocoso, y además de publicar la misma información que la versión estadounidense, mezclaba temas de la vida pública española de la época.

