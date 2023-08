Brodie Moss, un famoso tiktoker australiano, ha compartido recientemente un vídeo que no ha dejado indiferentes a sus seguidores. En él se ve cómo, mientras el influencer navega en un kayak transparente, la cola de una ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) se alza inmóvil frente a él. Este es un fenómeno, conocido como “cola navegante”, que ha sido descrito por otros marineros y científicos. No obstante, sigue sin estar claro a qué se debe.

En su vídeo de Tik Tok, Moss muestra también a una cría, posiblemente hija de la gran ballena, que nada alrededor de la cola. Cuando introduce su cámara en el agua, capta cómo la pequeña ballena se frota contra el cuerpo de su madre y ambas cantan suavemente a la vez.

Es una escena entrañable, ¿pero es ese el objetivo de la cola navegante de las ballenas? ¿Algún ritual entre madres e hijas? Hubo un momento en que llegó a pensarse que se tratase de algo así, pues en varios de los avistamientos se ha visto una cría nadando cerca de la cola de ballena. A veces, incluso se ha observado a la madre amamantando a la hija. Pero esto no es algo fijo. Se han detectado muchos casos de cola navegante en los que no había ninguna cría en las inmediaciones, por lo que debe ser algo diferente. Lo cierto es que hay varias hipótesis, pero no está claro cuál tiene más fuerza.

Una cola de ballena que actúa como una vela

Este fenómeno se conoce como cola navegante, porque la cola de ballena actúa como la vela de un barco, manteniendo al animal erguido. En algunos casos se ha visto que en realidad la ballena no está totalmente quieta, sino que gira suavemente, como una nadadora de natación sincronizada. Por eso, quizás sí que podría ser un método de navegación.

Sin embargo, a veces están totalmente quietas, desde unos segundos hasta 10 o 12 minutos. Por eso, también se piensa que podría tratarse de una forma de descansar.

Las ballenas buscan zonas poco profundas y se mantienen quietas, sin esfuerzo, ya que el viento en su cola les ayuda a mantener estabilidad. Esto puede ser útil después de un largo viaje, una jornada de caza o simplemente para vigilar a sus crías sin gastar energía.

Por otro lado, es posible que sea una forma de alimentarse cerca del fondo, ya que cuando la cola de ballena asoma así sobre el agua, sus cabezas suelen estar cerca del fondo oceánico. Pero, sobre todo, los científicos creen que esta puede ser una forma de refrescarse. La cola de las ballenas tiene una alta cantidad de vasos sanguíneos que, al salir sobre la superficie del agua, ayudan a refrigerar todo el cuerpo, como una especie de radiador. Sería algo similar al método que tenemos los humanos para la refrigeración, aumentando el flujo de sangre en los vasos cercanos a la superficie de la piel.

El tiktoker australiano no ha sido el único

Este tiktoker australiano espera que su vídeo ayude a los científicos a entender mejor este fenómenos de la cola de ballena. Lo cierto es que lo ha grabado en un sitio en el que se han realizado varios avistamientos. Pero no solo ocurre en Australia. También ha habido casos registrados en lugares como Brasil o Hawái.

Lo más habitual es divisar la cola de ballena franca del sur (Eubalaena australis), pero cada vez se están detectando más casos en ballenas jorobadas, como la que observó el tiktoker junto a su cría. El objetivo es un misterio, pero el resultado es un espectáculo realmente fascinante.

