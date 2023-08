No hay charla o artículos sobre la ciencia en el cine que se precien en los que no aparezca el error de las explosiones sonoras en el espacio. Incluso algunos de los grandes hitos del cine de ciencia ficción, como Star Wars, cometen este tipo de errores, que perdonamos por la calidad general de la saga. En cambio, otros títulos actuales, como Interstellar, cuidan muy bien este detalle, mostrando un incómodo silencio absoluto en las escenas espaciales. Esto tiene mucho sentido, ya que no se puede transmitir sonido en el vacío. Al menos no puede hacerlo en condiciones normales, pues un equipo de científicos finlandeses ha logrado hacerlo con un truco bastante interesante.

Cabe destacar que lo que han logrado estos científicos no puede aplicarse a las explosiones sonoras de las películas. Aunque, introduciéndoles un poco más de ciencia ficción, quizás se lograría algo interesante. Pero sí que es aplicable en la vida real, en el desarrollo de teléfonos inteligentes o para el control de calor, por ejemplo.

Esto que han logrado estos científicos es algo conocido como túnel acústico y llevaba estudiándose desde los años 60, pero no se había logrado hasta ahora, por lo que es, sin duda, un grandísimo avance de la ciencia.

¿Por qué no se puede transmitir el sonido en el vacío?

Se define como vacío la ausencia total de materia en un espacio determinado, algo que puede ocurrir de forma artificial, o natural. Esto último es, por ejemplo, el caso del espacio interestelar, donde sí hay cierta materia, pero muy poca y muy espaciada.

Por su parte, el sonido se transmite por vibraciones, que van de una partícula de materia a otra, como los brazos de los asistentes a un concierto de rock, que aupan al cantante de un lado a otro de la sala y, después, de vuelta al escenario. Lo mismo si estuviesen muy separados.

Si no hubiese público, el cantante se caería al suelo y no lograría moverse a través de la sala. Con el sonido pasa lo mismo. Si no hay partículas por las que transmitir las vibraciones, no oiremos nada. Por eso se dice que no se puede transmitir sonido en el vacío y, por tanto, las explosiones sonoras de ciertas películas se saltan la evidencia científica.

Para que las ondas sonoras atraviesen el vacío necesitan partículas por las que transmitir sus vibraciones. Crédito: Universidad de Jyväskylä

¿Cómo han logrado engañar a la física?

Estos científicos, procedentes de la Universidad de Jyväskylä, han logrado transmitir sonido en el vacío gracias a dos cristales fabricados con materiales piezoeléctricos. Se conocen así los materiales que pueden transformar el movimiento en energía eléctrica y viceversa. Es decir, si hacemos que el cristal vibre, obtendremos una corriente eléctrica. Y si lo sometemos a un campo eléctrico, haremos que se deforme.

Ya hemos visto que el sonido se transmite como vibraciones. Por lo tanto, si se hace incidir un sonido sobre un cristal piezoeléctrico, al vibrar, se obtiene un campo eléctrico. Después, si este alcanza un nuevo cristal, el campo eléctrico volverá a convertirse en vibración. Así, el sonido habría viajado de un lado a otro, en condiciones de vacío.

Eso sí, hay que tener en cuenta un detalle importante. Y es que, para que el campo eléctrico llegue adecuadamente al segundo cristal, ambos deben estar muy cerca, a una distancia menor que la longitud de onda del sonido que se quiere transmitir. Esto demuestra que, salvo que las naves espaciales de Star Wars hubiesen estado hechas a base de estos cristales, y extremadamente cerca, no se habrían podido escuchar las explosiones espaciales. Lo del cristal se podría solucionar, pero lo de la distancia ya es otra cosa, porque la explosión podría afectar a la segunda nave. Todo mal.

Pero en la vida real esto es realmente útil. Lograr el viaje del sonido en el vacío puede tener muchas aplicaciones, como las antes mencionadas, o también la computación cuántica. En definitiva, aunque quizás no sirva para explicar las explosiones con sonido en el espacio, sí que puede tener funciones de lo más interesantes en la vida real. Funciones que también pueden parecer sacadas de una película de ciencia ficción.

