Bethesda ha anunciado que una versión remasterizada de Quake 2, el popular shooter en primera persona de 1997, está disponible a partir de hoy en Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X y S, Nintendo Switch y PC. Se puede obtener por medio de Xbox Cloud Gaming, Game Pass, y quienes lo adquirieron en Steam o GOG, obtendrán una actualización gratuita.

Quake 2 ha sido mejorado con soporte widescreen, tasa de refresco a 120 Hz y resolución 4K. Se trata de un trabajo en conjunto entre Bethesda y Nightdive Studios con el objetivo de revivir el videojuego y llevarlo a audiencias modernas. Se puede volver a jugar la campaña principal y las dos expansiones originales: Mission Pack: The Reckoning y Mission Pack: Ground Zero. Además se agrega una nueva expansión, llamada Call of the Machine. Hace cuatro años se lo actualizó con un nuevo modo de juego.

Otra de las mejoras incorporadas al remaster de Quake 2 es soporte de multiplayer local con pantalla partida, multiplayer online de hasta cuatro jugadores y tres modos de hasta 16 jugadores: deathmatch, team deathmatch y captura la bandera. Usuarios en PC que quieran jugar con amigos en consolas deberán conectar un mando para evitar ventajas de usar un teclado y ratón.

El legado de Quake 2

Quake 2 fue desarrollado por ID Software y lanzado en 1997. Aunque es considerado una secuela, se aparta de los escenarios míticos-medievales y profundiza en la ciencia ficción. El juego narra la historia de los Strogg, una raza alienígena que invade la Tierra en búsqueda de fuentes de energía como el agua, combustible y minerales. El jugador principal controla a un Marine que es enviado al planeta extraterrestre para contraatacarlos.

El videojuego fue desarrollado por un equipo de apenas 13 personas lideradas por Adrian Carmack. Se ha portado para un buen número de consolas y sistemas operativos. Desde la versión para Nintendo 64, para Playstation, Mac, Linux e incluso el ya difunto BeOS. Más recientemente se han hecho versiones para Xbox 360 y ahora este remaster.

También se han publicado decenas de modificaciones. Pero sobre todo se ha utilizado su motor para crear otros videojuegos como Alien Arena, SIN o Heretic II.

