Cada verano suelen haber novedades televisivas. Normalmente sobre qué operadora emitirá el fútbol. Pero este año va a ser diferente. La gran novedad de agosto, y del año, es el nuevo Movistar Plus+. Un relanzamiento que afecta tanto a clientes de Movistar con TV de pago como a quienes llevan años esperando una OTT con televisión de pago que no dependa exclusivamente de la fibra y de la telefonía móvil que tengas contratada.

Movistar ha decidido hacer grandes cambios en su estrategia con Movistar Plus+ para contentar a todos. Por un lado, esta plataforma de TV pago ofrecerá a sus clientes nuevos canales temáticos exclusivos sobre cine, series, música, documentales, deportes y otro canal para sus contenidos originales. Y, además, cambia las reglas del juego lanzando una OTT. Es decir, un servicio de streaming que pueden contratar clientes de Movistar y de cualquier otra operadora. Una alternativa a Netflix, Prime Video y otras plataformas de vídeo que destaca por su amplio catálogo propio de contenidos y por su selección de canales lineales.

Hasta ahora, para tener televisión de pago en casa debías contratarla junto a la fibra, el fijo y la telefonía móvil. Era un servicio más por tener acceso a internet asociado al mismo. Un servicio exclusivo que no podías contratar desde otra operadora. La única excepción hasta ahora era Tivify, que se puede contratar con independencia de tu proveedor de internet y que incluye varios canales de pago como AXN, TCM, Calle 13 o Syfy. Pero el nuevo Movistar Plus+ está a otro nivel.

Novedades para clientes de Movistar Plus+

Movistar Plus+ estrena Movistar Plus+.



Los cambios empiezan el 1 de agosto y, obviamente, los primeros afectados serán quienes ya tienen contratado Movistar Plus+. Para aclarar las cosas, hay que tener en cuenta que la marca Movistar Plus+ hace referencia a la plataforma de televisión de pago de Movistar, ligada a sus paquetes de internet, fijo y móvil. Pero también se refiere a un nuevo canal genérico disponible en esta plataforma, al paquete básico de TV para clientes de Movistar y, finalmente, a la nueva OTT o servicio de streaming independiente de tu proveedor de internet.

Si ya eres cliente de Movistar Plus+, en tu dial 7 dejarás de ver el canal #0 y, a cambio, tendrás un nuevo canal lineal llamado Movistar Plus+. Ahí encontrarás películas, series, programas propios como La Resistencia, música, documentales, fútbol y deporte, mucho deporte. Movistar quiere que este canal sea un referente de su parrilla. Y para ello emitirá partidos de Liga, Champions, NBA, ACB, tenis, rugby o fútbol americano.

Eso para empezar. Además de este nuevo canal habrá varios canales lineales temáticos de Movistar Plus+ sobre cine, series, música y documentales. También habrá uno dedicado a los contenidos originales producidos por Movistar. Y, cada mes, un canal temporal de temáticas varias y que Movistar llama canales pop-up. Por lo demás, seguirán emitiéndose canales exclusivos ya disponibles como Vamos, Ellas Vamos o La Resistencia 24 horas. Así, Estrenos y Estrenos 2 se unen en Cine. Series y Series 2 se unen en Series. Y Fest cambia a Música.

Más contenidos y TV de pago

Las novedades anteriores, junto a los canales de TDT, estatales, autonómicos y locales, y una de las selecciones más completas de canales de pago, formarán parte de un paquete llamado Movistar Plus+ y que viene a sustituir al hasta ahora Movistar Plus Esencial. Será exclusivo para clientes de fibra y móvil de Movistar y tendrá un coste de 11 euros al mes. Nada mal para diez canales propios y otros muchos canales de terceros como FOX, AXN, Warner TV (antes TNT), TCM, Canal Hollywood, Syfy, Cosmo, Comedy Central, Enfamilia, Eurosport, Historia, National Geographic, NatGeo Wild, Disney Channel, Dreamworks, Nickelodeon, Canal Cocina, DeCasa y varios canales internacionales. La lista completa aparecerá en su página oficial.

¿Qué ocurre con los demás paquetes de Movistar Plus+? Fútbol Total, Deportes Total y Ficción Total seguirán como hasta ahora, salvo cambios de última hora. Eso sí. El paquete Cine sufre algunos cambios, ya que sustituye el antiguo canal Estrenos por el antes mencionado Cine y añade o relanza canales de cine temático como Indie, Suspense o Comedia.

Qué ofrece la nueva OTT Movistar Plus+

Pero lo que más llama la atención del nuevo Movistar Plus+, en especial para quienes no son clientes de Movistar, es el nuevo servicio de streaming. Un cambio en la estrategia de Movistar, que tenía su plataforma de televisión como una exclusividad para clientes de fibra y móvil y que, en adelante, estará disponible para todo el mundo.

La nueva OTT Movistar Plus+ equivale a lo que hemos mencionado antes. Es decir, ofrece el mismo contenido, lineal y bajo demanda, que el paquete de entrada a la televisión de pago de Movistar+. La diferencia está en que se accederá a esta OTT desde la aplicación Movistar Plus+ disponible para Android, iOS, Apple TV, Fire TV, Android TV y algunos televisores LG y Samsung. También desde su web. Eso sí. No es necesario adquirir el descodificador UHD de Movistar. Ni contratar su fibra, fijo o móvil.

Su precio es de 14 euros al mes. También para clientes de O2. A cambio de este precio, tendrás todo esto:

Canal lineal Movistar Plus+ con cine, series, música, documentales y eventos en directo de NBA, ACB, NFL, rugby y tenis. Y cada semana, un partido de Liga y uno de Champions.

con cine, series, música, documentales y eventos en directo de NBA, ACB, NFL, rugby y tenis. Y cada semana, un partido de Liga y uno de Champions. Canales lineales temáticos Cine, Series, Música, Documentales, Originales, Vamos, Ellas Vamos y La Resistencia 24 horas . Y cada mes un canal de muestra de distintas temáticas y contenidos.

y . Y cada mes un canal de muestra de distintas temáticas y contenidos. Canales TDT estatales y los principales autonómicos. Los disponibles hasta ahora.

estatales y los principales autonómicos. Los disponibles hasta ahora. Canales de pago antes mencionados de cine y series, documentales, aficiones, infantiles e internacionales.

Todo ese contenido bajo demanda. Más los servicios asociados a Movistar Plus+ como acceder al contenido emitido por los canales de los últimos 7 días, pausar la emisión, volver atrás o adelante, empezar una emisión desde el principio, etc.

Qué pasa si soy cliente de Movistar Plus+ Lite

Movistar Plus

El nuevo Movistar Plus+ sustituye lo que hasta ahora era Movistar Plus+ Lite. Fue un primer intento de ofrecer parte del catálogo de Movistar a quienes no fueran clientes de Movistar. Pero solamente ofrecía los principales canales TDT, unos pocos canales de pago y canales propios como Estrenos, Series, Vamos, Ellas Vamos y #0.

Movistar Plus+ amplía con creces lo que era Lite. Y con una diferencia de precio mínima. Lite costaba 8 euros al mes. En pasado porque ya no se puede contratar. Por 14 euros tienes más del doble de canales y contenidos, propios y de terceros.

Desde el 21 de julio ya no se puede contratar Movistar Plus+ Lite. Por ahora, quienes lo tengan contratado podrán seguir con este servicio. Pero teniendo en cuenta las mejoras del nuevo plan, es más que recomendable hacer el cambio desde el área privada de clientes. Es más. Quienes tienen Lite por ser clientes de móvil con datos ilimitados, el cambio es gratuito y automático.

Más novedades para clientes de miMovistar

Aunque ha pasado algo desapercibido, el anuncio del nuevo Movistar Plus+ trae mejoras para los clientes de Movistar más allá de los contenidos televisivos. Desde el 1 de agosto, si tienes contratado miMovistar Max con 300 MB, la velocidad aumentará a 600 MB automáticamente. Y los clientes de miMovistar Ilimitado dispondrán de 30 GB para su segunda línea móvil.

Si tienes cualquier duda sobre los cambios y mejoras del nuevo Movistar Plus+, puedes consultar la completa lista de preguntas y respuestas del foro oficial de Movistar. En resumen, los paquetes antiguos se actualizan a los nuevos cambios sin coste adicional, aunque si tu caso es particular, ahí encontrarás la respuesta.

