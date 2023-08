Charles Martinet, el actor de doblaje detrás de Mario, Luigi y otros personajes de Nintendo, anunció su retiro. Nintendo confirmó que Martinet no prestará su voz para los próximos juegos de la compañía, cerrando un ciclo de casi treinta años desde su debut en Super Mario 64.

El gigante japonés anunció en su cuenta de Twitter que Martinet dejará de grabar voces de personajes, aunque no se alejará por completo de Mario. "Charles Martinet ha sido la voz original de Mario en los juegos de Nintendo durante mucho tiempo. Charles ahora asume el nuevo papel de Embajador de Mario", dijo la empresa. El nuevo puesto implica que seguirá viajando e interactuando con fanáticos en los eventos de Nintendo.

Aunque el primer videojuego con la voz de Charles Martinet es Super Mario 64, su trabajo con Nintendo data de inicios de la década de 1990. El actor de 67 años audicionó para el papel en 1991, cuando la japonesa requería a una persona que diera vida al popular fontanero en una aplicación interactiva.

Durante el CES de 1992, Nintendo presentó Mario in Real Time, una cabeza animada de Mario en 3D que aparecía en las pantallas de TV. Los asistentes podían interactuar con el personaje gracias a un arreglo que involucraba cámaras, sensores de captura de movimiento y tecnología de Silicon Graphics. Charles Martinet y Stevie Coyle prestaban su voz y respondían las preguntas de los asistentes.

Años más tarde, Shigeru Miyamoto pidió a Charles Martinet que tomara el rol para Super Mario 64. El actor acuñó frases icónicas como "Mamma mía" o el clásico "It's me, Mario", la mayoría de ellas sin guion y con una idea muy ambigua de lo que requería el equipo de Nintendo en Japón.

¡Mamma mia! El juego de Mario que catapultó la carrera de Charles Martinet

Si bien Charles Martinet ya tenía experiencia en software educativo de Mario, su participación en Super Mario 64 catapultó su carrera. En los años posteriores dio vida a Luigi, Wario, Waluigi, Baby Mario, Baby Luigi y decenas de personajes en los juegos de Nintendo.

La carrera de doblaje de Charles Martinet no está limitada a juegos de Nintendo. El actor ofreció su voz para títulos famosos como Star Wars: X-Wing Alliance, Skies of Arcadia, Shinobi, Jet Set Radio Future, TLOTR: Return of the King, Virtua Quest o The Elder Scrolls V: Skyrim. Martinet también tiene participación en algunos juegos oscuros para DOS y el clásico Mario's Game Gallery de Macintosh.

El último videojuego de Mario con la voz de Charles Martinet es Mario Strikers: Battle League, lanzado para la Nintendo Switch en 2022. El actor ya no participará en Super Mario Bros. Wonder, WarioWare: Move It y cualquier proyecto a futuro. Se desconoce si Martinet seguirá prestando su voz en otros videojuegos.

Con un historial de 30 años y decenas de videojuegos exitosos, Charles Martinet se quedó fuera de uno de los proyectos más importantes de Nintendo. En una decisión que sorprendió a muchos, Super Mario Bros: la Película dejó de lado la voz característica del fontanero. Aunque la película ha sido un éxito en taquilla, miles de fanáticos hubieran preferido a Martinet sobre Chris Pratt.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente