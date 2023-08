El éxito de Instagram Threads, la red social propiedad de Meta que nació como una alternativa a Twitter, ha sido efímero. Según datos del portal de análisis Similarweb, el número de usuarios activos de la plataforma ha disminuido considerablemente durante el último mes. Ahora solo quedan 10,3 millones de usuarios activos diarios en Android desde el pasado 7 de agosto.

Esto supone una caída de casi un 80 % de usuarios activos diarios desde el pasado 7 de julio, donde se reportaron tan solo 49,3 millones de usuarios activos diarios en la plataforma. Meta, recordemos, celebraba a mediados de junio un récord al alcanzar los 100 millones de usuarios en tan solo cinco días desde el lanzamiento de la aplicación.

En cualquier caso, el declive del éxito de Instagram Threads no es algo que llegue por sorpresa. La red social lleva perdiendo usuarios desde el mes de julio, donde la compañía reportó una caída de más de la mitad de usuarios. Pese a ello, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, destacó que esta pérdida es algo “normal” en una red social nueva. Admitió, eso sí, que si bien la retención de usuarios era mayor de lo esperada, no era la ideal.

Meta intenta retener usuarios en Instagram Threads

Por el momento, y tal y como reveló Reuters, Meta se encuentra trabajando en formas de hacer que los pocos usuarios que continúan utilizando Instagram Threads, continúen en la app. La compañía planea hacerlo, en concreto, con nuevas funciones que también podrían servir como gancho de atracción de otros usuarios. Entre ellas, una versión de escritorio o una nueva opción de búsqueda.

También planean realizar pequeñas mejoras de funciones ya disponibles en Instagram Threads con el mismo objetivo: retener usuarios. Uno de ellos es hacer que las personas que están navegando por la app puedan ver hilos importantes.

Es pronto para saber si estos cambios serán de ayuda para evitar que Instagram Threads pierda cada vez más usuarios. No obstante, no hay duda de que el éxito de la aplicación ha estado acondicionado por los cambios temporales que Elon Musk ha estado efectuando en Twitter. Principalmente, por aquel que solo permitía ver un número limitado de tweets. Son, reiteramos, cambios eventuales han enfadado a muchos internautas. Pero estos no han resultado ser decisivos para que estos abandonen permanentemente la app en busca de otras alternativas.

