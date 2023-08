Los eventos astronómicos de agosto son de los más esperados del año, pues traen con ellos a la reina de las lluvias de estrellas: las perseidas. No es que sea la lluvia de estrellas más intensa. Hay algunas perfectamente comparables, como las gemínidas de diciembre. Sin embargo, el hecho de que ocurran en el verano del hemisferio norte, cuando muchas personas están de vacaciones y no hace un frío helador por las noches, las ha convertido en los meteoros más famosos.

Esto es lo más conocido. Sin embargo, hay otros eventos astronómicos, como una lluvia de estrellas que suele pasar desapercibida, o incluso confundirse con las propias perseidas: las Kappa-cígnidas.

Y la cosa no se queda ahí. Este mes de agosto habrá algo muy especial, ya que no habrá una, sino dos lunas llenas. Una para abrir el mes y otra para cerrarlo. Todo esto, junto a las conjunciones planetarias que no pueden faltar en los eventos astronómicos, supone una gran cantidad de fechas que deben estar marcadas a fuego en el calendario de los amantes de la astronomía.

Dos lunas de llenas en vez de una

Este mes habrá una luna llena el 1 de agosto y otra el 31. Como suele ocurrir con estos eventos astronómicos, su nombre procede de las leyendas de los antiguos nativos americanos. Así, la del día 1 se conoce como Luna del esturión, pues era el momento en el que era más sencillo pescar estos peces en los lagos norteamericanos. Además, algunos la llamaban Luna del maíz verde o Luna del grano, por motivos obvios. Dejando eso a un lado, esta es la segunda de las que se consideran las cuatro superlunas de 2023. Es una denominación no oficial, pero muy común para hacer referencia al momento en el que el satélite se encuentra tan cerca de la Tierra que se ve más grande y brillante.

En cuanto a la Luna del 31 de agosto, se conoce como luna azul, básicamente por ser la segunda luna llena del mes, pero no porque se vea de ese color. También será considerada como superluna, por lo que es un gran momento para tomar fotografías.

Las reglas que declaran cuando una Luna es superluna no son oficiales.

La reina de las lluvias de estrellas y otra menos conocida

Durante las noches del 12 y el 13 de agosto tendrá lugar el pico de las perseidas. Esta es una lluvia de estrellas que comienza el 17 de julio y continúa hasta el 24 de agosto. Es muy intensa, ya que se pueden llegar a ver hasta 60 meteoros por hora. Además, este año tendrá lugar con muy poca Luna, por lo que habrá suficiente oscuridad para verlos muy bien. Como suele ocurrir con las lluvias de estrellas, procede de los restos de un cometa, concretamente el Swift-Tuttle, que cada año se encuentran con nuestro planeta por estas fechas durante su viaje alrededor del Sol.

Poco después, el 18 de agosto, veremos el pico de las kappa-cígnidas, una lluvia de estrellas que ocurre del 3 al 25 de agosto. Estos eventos astronómicos son muy poco conocidos básicamente porque es una lluvia extremadamente débil. De hecho, se espera que en su pico se vean entre 2 y 3 meteoros por hora. Si nos paramos a buscarlas sería más fácil ver los últimos coletazos de las perseidas que uno de estos meteoros. Pero esto no hace menos interesante salir a mirar el cielo.

Las conjunciones que veremos en estos eventos astronómicos

Como siempre, los eventos astronómicos de agosto traen también varias conjunciones, en las que dos planetas o la Luna y un planeta se pueden ver muy juntos en el cielo. Entre las más llamativas de este mes, se encuentra la de la Luna con Saturno el día 3, con Júpiter el 8, con Mercurio el 18, con Marte el 19 y con Saturno el 30.

Estos bailes de satélite y planetas son ocasiones muy especiales para los amantes de la astrofotografía, pero también para cualquier otra persona que disfrute observando el cielo. No te olvides de mirar hacia arriba en al menos alguna de ellas.

