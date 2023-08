DJI acaba de presentar la Osmo Action 4, una nueva cámara de acción con la que pretende no perderle pisada a GoPro. Lo primero para marcar es que no cambia demasiado en comparación con la Action 3 que se lanzó en septiembre de 2022, y no solo en apariencia. Sin embargo, llega con una interesante novedad: la inclusión de un sensor fotográfico de mayor tamaño.

La Osmo Action 4 presume de un sensor de 1/1,3 pulgadas, contra el de 1/1,7 pulgadas de su predecesora. Las mejoras en la cámara apuntan principalmente a la captura de contenido en bajas condiciones de luz. Algo que destaca con la inclusión de D-Log M, tecnología que promete optimizar drásticamente el rango dinámico del aparato.

Aquí podemos decir que se terminan los grandes cambios que DJI ha planificado para la Osmo Action 4, al compararla directamente con la Action 3. La cámara mantiene prestaciones idénticas a la de su antecesora, tanto a la hora de hablar de rendimiento como de especificaciones.

Si bien el sensor es de mayor tamaño, la cámara mantiene una apertura de f/2.8 y un ángulo de visión de 155 grados. En tanto que la grabación de vídeo se mantiene limitada a 4K, a 120 cuadros por segundo. Como dato curioso, DJI ha decidido capar ligeramente la resolución máxima de foto y vídeo de la Osmo Action 4, contra el modelo del año pasado.

Las imágenes ahora pueden ser de hasta 3648 x 2736 píxeles, cuando la Action 3 podía capturar de hasta 4000 x 3000 píxeles. Mientras que a la hora de grabar vídeo bajo la relación de aspecto 4:3, la resolución máxima es de 3840 x 2880, versus los anteriores 4096 x 3072 píxeles.

Pocos cambios relevantes para la DJI Osmo Action 4

Otro apartado en el que no se aprecian cambios en la Osmo Action 4 es en el de la batería. La nueva cámara de DJI vuelve a incorporar un acumulador de 1770 mAh, que promete hasta 160 minutos de tiempo operativo, y un sistema de recarga que permite recuperar hasta un 80 % de la energía en solo 18 minutos.

Como dijimos al comienzo, la estética de la nueva cámara de acción es idéntica a la de su predecesora. De hecho, vuelve a incorporar el botón de encendido en el lateral —que permite cambiar rápidamente entre modos— y el de grabación en la parte superior. En cuanto a las pantallas táctiles, ofrece una frontal de 1,4 pulgadas con resolución de 320 x 320 píxeles y una trasera de 2,25 pulgadas (360 x 640).

La Osmo Action 4 también incluye el sistema de anclaje magnético que vimos en el modelo de 2022, y vuelve a presumir de las tecnologías de estabilizado de imagen de DJI. En este último caso, ofrece soporte a las ya conocidas HorizonSteady, HorizonBalancing, RockSteady 3.0, así como a la nueva versión Rocksteady 3.0+.

Donde sí se aprecia una ligera mejora en comparación con la Action 3 es en la resistencia al agua. La DJI Osmo Action 4 es sumergible hasta 18 metros sin una carcasa protectora, unos 2 metros más que su antecesora. En caso de usar un protector, se la puede llevar hasta los 60 metros de profundidad.

Claro que la nueva cámara de acción de DJI puede expandir sus funciones a través de la app para móviles de la marca china. Mientras que mantiene la opción de usarla para retransmitir vídeo en calidad Full HD (1080p). Por otra parte, mantiene la compatibilidad con un amplio catálogo de accesorios de terceros —como los de GoPro—, aunque el fabricante también ofrece una importante selección de propuestas propias.

Precio y disponibilidad

Hemos dejado en claro que, más allá de las bondades de su sensor fotográfico de mayor tamaño, la DJI Osmo Action 4 es una actualización menor comparada con la Action 3. No obstante, el nuevo modelo llega al mercado con un incremento de precios importante en comparación con la versión del año pasado.

Su predecesora se lanzó al mercado a cambio de 359 euros para la versión estándar, pero la Action 4 parte desde los 429 euros. Una subida significativa y que también se traslada al resto de los paquetes que ofrece DJI.

El Pack Aventura de la Osmo Action 4 —que incluye 2 baterías, un estuche multifuncional para las mismas y un brazo extensible de 1,5 metros— cuesta 529 euros. En tanto que otras alternativas disponibles con sus respectivos accesorios son:

Pack de surf: 448 euros;

Pack de buceo: 498 euros;

Pack de motociclismo y ciclismo de montaña: 499 euros;

Pack de ciclismo en carretera: 508 euros;

Pack de senderismo: 516 euros.

Todas estas opciones, con sus correspondientes detalles, ya se encuentran disponibles en la tienda oficial de DJI. Allí también podrás adquirir otros elementos vitales para el funcionamiento de la Osmo Action 4 —como las tarjetas microSD— y accesorios individuales por separado.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente