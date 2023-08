Un nuevo videojuego de fútbol asoma el horizonte. Con espíritu latinoamericano y manifiesto amor por el deporte que mueve multitudes, Despelote se lanzará el próximo año en consolas y PC. No competirá con tanques como FIFA de Electronic Arts, sino que apostará por la narrativa. “Está muy inspirado en mi infancia en Ecuador, donde la fiebre futbolera es muy grande. Es imposible escapar de ello”, dice en diálogo con Hipertexual Julián Cordero, que desarrolló el título junto a Sebastián Valbuena.

El juego tiene el respaldo del estudio Panic, principalmente conocido por Untitled Goose Game, una entrega tan sencilla como atractiva en la que los usuarios controlan a un revoltoso ganso. “Con una historia semiautobiográfica de la infancia de Julián, Despelote se siente profundamente auténtico. Logra una sensación universal, mientras vagas por las calles de Quito, te enredas en travesuras y empapas de la cultura local”, se lee en la descripción oficial.

¿De qué va la trama? No hay encuentros en estadios como ocurre en FIFA, sino una historia que celebra el fútbol amateur y los encantos de la infancia. El cuento de Despelote transcurre en la capital de Ecuador, en el año 2001, justo cuando el seleccionado del país sudamericano se encaminaba a su primera participación en una Copa Mundial. A lo largo del videojuego, con perspectiva en primera persona, hay interacciones y vías de exploración que afectan la narración. Un lindo detalle: el desarrollo se apoya en fotos de referencia, además de texturas reales y sonidos capturados en las calles ecuatorianas.

Cuéntanos sobre ti. ¿Cómo ha sido el recorrido hasta llegar a Despelote?

Nací en Quito y viví allí hasta los 18 años. Después vine a estudiar a Nueva York, donde vivo ahora. He trabajado en este juego durante unos cinco años, y hace más o menos dos años nos pusimos en contacto con Panic y a ellos les gustó. Básicamente lo van a distribuir. Antes de eso, hice proyectos muy pequeños que saqué gratis en Internet. Esta es mi primera iniciativa realmente comercial, ¡va a salir en consolas!

¿Por qué has elegido al fútbol como tema central del juego?

De chiquito me encantaba el fútbol. Tengo mucha suerte de haber sido bueno porque eso me regaló muchas amistades. Luego me mudé a Estados Unidos, hace unos ocho años, y en ese momento aquí a nadie le importaba mucho este deporte. Me alejé yo también, pero más tarde me pregunté por qué aquello que tanto me gustaba había dejado de estar en presente en mi vida. Eso me hizo pensar acerca de mis primeras memorias y entonces llegó el recuerdo de la clasificación de Ecuador al Mundial del año 2002.

Todo el mundo recuerda el gol que hizo Kaviedes contra Uruguay, que nos clasificó. En mi memoria quedó como la primera vez en la que Ecuador estaba en los periódicos del mundo. Fue un momento muy importante: mucha gente se aferró a la idea que sí se puede, tal como cantamos en el estadio. En Latinoamérica entendemos esto: quizá le damos al fútbol mucha importancia. Entonces, con todos esos elementos comencé a desarrollar Despelote para descifrar mi relación con el fútbol.

Julián Cordero, creador de 'Despelote'. (Crédito: Captura Tribeca)

La jugabilidad apuesta a la primera persona. ¿Por qué optaron por esa modalidad? ¿Es, acaso, la vía más adecuada para una trama que involucra emociones?

Despelote no es una historia específica que me ocurrió de chiquito, sino que se inspira muchas personas que vivieron infancias similares. Con cierta nostalgia, recuerdo cómo fue crecer en ese momento, era muy bonito pasear con la pelota, con tus amigos, además de todo lo que ocurría en términos sociales. Para nosotros fue muy importante capturar eso. Además, para mí siempre fue más fácil escribir juegos en primera persona. En definitiva, el juego es como un recuerdo un tanto borroso de todo ese momento.

Sabemos que el videojuego se lanzará a nivel global con el nombre Despelote, un término que no será comprendido en todos los mercados. ¿Esta decisión ha generado debate entre ustedes y las empresas que lo distribuirán?

Recuerdo que yo estaba explicándole a mi mamá el concepto del juego, las ideas con las que quería explorar el fútbol. En un momento ella dijo algo así como “eso suena como un despelote”. Dijimos “wow, eso está perfecto”. También hay un juego con la palabra “pelota”. Desde el principio le pusimos ese nombre y así quedó. Además, creo que de cierta manera perfiló la identidad del juego. Siempre dijimos que es muy latino, muy local y específico. Buscamos la gente pueda como identificarse de su propia manera.

Julián Cordero, en "Despelote" rinde homenaje al fútbol de Ecuador. (Crédito: Captura Tribeca)

Desde el principio estuvimos convencidos y dijimos que no lo vamos a traducir. Eso también va dentro del juego: todas las voces son en español, que son grabadas e improvisadas. Tampoco vamos a traducirlo. Hay subtítulos, pero no vamos a doblarlos. Nos parece importante que Despelote sea en español. ¡Estamos tan acostumbrados a jugar tantas cosas en inglés, pero debería haber espacio para todos! Quizá no sea para todos los jugadores, pero es lo que es. Nunca estuvimos muy dispuestos a sacrificar eso.

¿Cómo reaccionan fuera de América Latina cuando les cuentas cómo se llama el juego?

Es chistoso explicarlo aquí en Estados Unidos. Siempre me preguntan qué significa la palabra “despelote”. No hay una traducción exacta al inglés. Sin embargo, eso me da la oportunidad de explicarles mi interpretación. Creo que eso también ha sido algo bueno.

¿Cuál consideras que será el público de Despelote?

Esta pregunta siempre ha sido difícil de responder. Lo cierto es que estamos felices con Panic y ellos sabrán hacer que el juego llegue a la gente. Creo que muchos estarán interesados. Somos demasiados en el mundo, no solo en Latinoamérica, los que tenemos una conexión muy profunda con el fútbol. Aquello que ya mostramos del juego recibió reacciones positivas. Muchos recuerdan su infancia, incluso sin tener una relación directa con este deporte. Por ejemplo, de haber jugado béisbol aquí en Estados Unidos.

La idea ha sido crear un juego que sea de deportes, que no sea el típico FIFA, sino algo más narrativo. Especialmente en los últimos años hubo un crecimiento de ese tipo de juegos. En este caso, no se trata de simular la experiencia de ser Cristiano Ronaldo o Messi. Creo que gustará a los interesados en un acercamiento distinto, y también a los que quieren conocer otras culturas. ¡Ojalá encuentre un público muy grande!

'Despelote' apuesta a la nostalgia de los días de la infancia. (Crédito: Tribeca/Panic)

Despelote se lanzará en 2024 con un despliegue digno de un peso pesado de la industria. Sin una fecha concreta confirmada aún, se espera que esté disponible en PS5, en las consolas Xbox de Microsoft, además de en PC vía Stream. “El plan es terminar el juego este año y que esté listo para el próximo, pero tampoco queremos apresurarnos. Si nos demoramos unos meses más no es relevante: para nosotros es importante hacerlo bien”, cierra Cordero.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente