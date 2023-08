¿Cuánto dura el amor? Esta pregunta nos la hemos hecho todos alguna vez. A menudo, recordamos nostálgicos los primeros años de una relación, cuando todo eran risas, atenciones y sexo. Mucho sexo. Nos preguntamos por qué las cosas han cambiado tanto, si quizás hemos hecho algo para que la relación vaya mal. Pero esto no es así necesariamente. Las relaciones amorosas pasan por varias fases, cuya duración no es una ciencia exacta, aunque sí tiene unos márgenes aproximados. Cuando se van escalando fases, cambia lo que sentimos, incluso hay momentos que hacen temblar los cimientos de la relación, si esta no está bien consolidada. Pero, precisamente por eso, no debe verse como algo negativo, sino como una prueba de que todo marcha bien o una señal para dejar lo que no se puede arreglar.

Los psicólogos normalmente hablan de 4 etapas. Una de euforia, en la que todo es perfecto y nos pasamos 24 horas pensando en la otra persona. Otra de vinculación, en la que reforzamos la relación que establecimos durante la euforia. Después, una tercera etapa de crisis y, finalmente, si esta se soluciona, otra de apego profundo.

Por lo tanto, para hablar de cuánto dura el amor, primero debemos establecer qué es el amor. ¿Es solo esa euforia y el inicio de los vínculos de las primeras etapas? ¿O se trata del apego mucho más profundo que se establece una vez que se superan las crisis? No es fácil contestar. Lo que está claro es que, si echamos de menos las primeras etapas, posiblemente sea porque los vínculos no se han establecido adecuadamente. Porque la euforia es maravillosa, pero tener una persona que te quiere y se alegra de compartir su vida contigo lo es todavía más. Quizás, al fin y al cabo, el amor sea eso.

¿Podemos decir que el amor dura 4 años?

Cuándo nos preguntamos cuánto dura el amor, se suele responder que tiene una duración de 4 años, pero esto solo hace referencia a las primeras etapas.

Las dos científicas que han realizado una investigación más profunda sobre este tema son Helen Fisher, del Instituto Kinsey, de Indiana, y Lucy Brown, de la Facultad de Medicina Einstein, en Nueva York.

Durante décadas, ambas han realizado pruebas dirigidas a medir la actividad cerebral de parejas en diferentes fases de su relación y han concluido que el amor más tangible dura aproximadamente 4-5 años. Primero hay una fase de alrededor de un año, en la que no solo hay más sexo y pensamientos frecuentes hacia la otra persona. También es una fase en la que solo se ven las cosas positivas. De hecho, estas científicas lo describen como un perdón hacia lo negativo. Es algo que tiene una explicación, ya que disminuye la actividad en la corteza prefrontal, una región cuya función, entre otras, es procesar los juicios negativos sobre otras personas.

Probablemente, si empezásemos clavando nuestra atención en los defectos de una persona, sería mucho más complicado que empezásemos una relación. Y eso, evolutivamente, sería algo muy malo, ya que todo el mundo tiene defectos y supondría dejar de reproducirnos.

Pero, una vez que pasa esa euforia inicial, ya hay otros alicientes para empezar a ver los defectos. Es entonces cuando llega la etapa de apego temprano o vinculación. En esa fase, se ha visto que se activan regiones cerebrales como el núcleo accumbens, que tiene una relación muy estrecha con el sistema de recompensa. Este es un sistema que se encarga de liberar dopamina como respuesta a ciertos estímulos evolutivamente necesarios. Por ejemplo, el sexo o comer. En estos casos, la dopamina genera una sensación de placer que nos invita a querer seguir manteniendo este hábito.

Y, en el caso del amor, no solo se libera dopamina con el sexo. También con la simple presencia de la otra persona. Ese individuo se convierte en una especie de adicción, ya que queremos pasar tiempo a su lado, a pesar de que ya sí vemos sus defectos.

Además, se liberan oxitocina y vasopresina, dos hormonas relacionadas con el apego hacia otra persona.

Si nos preguntamos cuánto dura el amor, se suele responder en referencia a esta fase. Y se calcula que esta dura entre 4 y 5 años, desde que comienza la relación.

Las rupturas no llegan cuando la dopamina disminuye

Cuando la dopamina empieza a disminuir, la relación se convierte en algo más tranquilo. Ya no sentimos esa adicción hacia la otra persona. No obstante, si se ha sembrado buenas semillas en los primeros años, es el momento de empezar a recogerlas en forma de una relación más consolidada. Si no, aproximadamente a los 7 años, llega lo que se conoce como la crisis.

Es en esta etapa en la que, en cierto modo, nos damos cuenta de que las cosas ya no son como antes. Es lógico que hayan cambiado. Nuestro cerebro nos deja emitir juicios objetivos sobre la otra persona y ya no nos crea adicción. Pero, si la relación se ha consolidado adecuadamente, debe permanecer el apego. Si no es así, puede producirse una ruptura. De hecho, los 6-7 años son una época muy vulnerable para una relación. Pueden fortalecerla o destruirla.

Hacer planes nuevos juntos es esencial para mantener el apego. Crédito: Oppo Find Pro

¿Cuánto dura el amor de verdad?

Si se superan las crisis, la oxitocina y la vasopresina siguen liberándose. Por lo tanto, puede que ya no haya la misma lujuria que al principio, pero el apego sigue intacto. De hecho, puede ser aún más profundo.

Para llegar a este punto, los psicólogos describen que es muy importante no caer en la monotonía. Realizar actividades nuevas, que ayuden a fortalecer esos vínculos. Así, el amor seguirá. Mucho más tranquilo, pero amor al fin y al cabo. Porque el amor es pensar continuamente en una persona, sonreír cuando deja tirada la toalla en el suelo en vez de enfadarse y tener siempre ganas de sexo. Es cierto. Pero también es cocinar juntos algo nuevo, sonreír cuando la otra persona disfruta de su canción favorita o mirarla a los ojos y sentir que se siente tan afortunada de haberte conocido como tú te sientes de haberla conocido a ella. Pasen los años que pasen. ¿Dura 4 años? El amor eufórico sí. El de verdad puede durar muchísimo más. O muchísimo menos.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente