Las aves se han adaptado para sobrevivir al entorno urbano, pero no solo esto. Algunas especies, como las palomas, han logrado prosperar en las ciudades como en ningún otro lugar. No obstante, aunque inofensivas, pueden ser un auténtico incordio cuando acabas de sacar tu coche del centro de lavado y, como por arte de magia, aparece una mancha blancuzca en el parabrisas. No te alarmes, todavía puedes quitar el excremento de pájaro sin mayores consecuencias, pero es importante que sigas los pasos correctamente.

En el verano este problema puede acrecentarse. Además de haber más aves que en el resto de estaciones, el calor pone a tu coche en una situación vulnerable. Debido a las altas temperaturas, la pintura y la chapa del vehículo se expanden. Así, los restos de excremento y suciedad entran en los poros del material. Después, al caer la noche, el frío contrae nuevamente las partículas, lo que dificulta el eliminar al invasor sin dejar marcas.

Sin embargo, esto va más allá de ser un problema estético. Lo cierto es que los compuestos encontrados en el excremento de los pájaros pueden perjudicar a tu coche. El material fecal de las aves cuenta con ácidos, los cuales pueden afectar al barniz o al color de la pintura del vehículo. Por esto, es importante limpiarlo a tiempo y saber hacerlo correctamente.

Consejos para quitar el excremento de pájaro de tu coche

Ahora que sabes los peligros de no limpiar las deposiciones de las aves, probablemente querrás quitarlas con toda urgencia. Sin embargo, no vale cualquier forma de hacerlo, y es que, si llegases a hacerlo mal, podrías terminar cargándote la pintura de tu coche por intentar quitar el excremento de pájaro a las prisas.

Por esto, estos son algunos consejos que recomendamos seguir para evitar agudizar los problemas.

Agua y jabón. El clásico de toda la vida y el que probablemente ya habrás usado para limpiar tu coche anteriormente. Sin embargo, no cualquier jabón vale a la hora de quitar el excremento de pájaro. Es fundamental que se trate de uno con pH neutro, aplicando agua antes de comenzar el proceso de limpieza. Por último, recuerda pasar el trapo suave y lento para no dañar la carrocería con las partículas del excremento.

Para quitar el excremento de pájaro a tiempo, lo recomendable es llevar una botella de agua dentro del vehículo. Posteriormente, echa el líquido sobre la deposición para reducir su acidez y diluirlo. Si no tienes uno a la mano, también puedes poner un trapo sobre el eyector de agua del limpiaparabrisas (sin que los cepillos barran la superficie) para humedecerlo y escurrirlo sobre la mancha.

Qué hacer si se ha secado. Aunque es recomendable limpiarlo cuanto antes, no siempre tenemos materiales a la mano para realizar la limpieza. Por esto, si el excremento se ha solidificado por el paso del día, recomendamos aplicar agua tibia durante unos minutos antes de seguir con el proceso.

Químicos para quitar el excremento de pájaro de tu coche

Aunque a día de hoy existen varios productos para quitar deposiciones de aves de la carrocería del vehículo, hay una muy sencilla de encontrar. Se trata del aceite multiusos (3 en 1) de toda la vida. Este tipo de aceite cuenta con agentes desincrustantes, lo que te permitirá ablandar el excremento antes de limpiarlo. Asimismo, su calidad oleosa cubrirá la carrocería, protegiéndola de rayas durante el proceso.

¿Cómo se usa? Solo aplícalo sobre el área cubierta de excremento y pasa un trapo suavemente. No intentes limpiarlo de una sola pasada, porque podrías rayar la pintura. Cuando llegues a casa, recuerda limpiar los restos del aceite con agua y jabón de pH neutro, para evitar que sus componentes dañen la pintura a largo plazo.

Otra advertencia: nunca apliques aceites 3 en 1 sobre materiales como la goma, plástico o cristales.

Por último, en sitios como Amazon puedes encontrar una buena variedad de productos para quitar el excremento de pájaro. Desde paquetes de toallitas hechas con este propósito, hasta químicos en espray para limpiar restos de insectos, alquitrán o deposiciones de aves. No son demasiado caros, rondando entre los 10 y 18 euros, por lo que puedes llevar uno siempre en el coche para estar preparado en todo momento.

Cómo proteger tu coche en el futuro

Por supuesto, estar protegido ante el ataque de las aves es igual de importante como saber quitar el excremento del coche. Hay algunas recomendaciones que puedes seguir para evitar que esto se convierta en un problema mayor.

Mientras más limpio esté tu coche, más difícil será que el excremento de pájaro se adhiera permanentemente. Además, para proteger la carrocería de sus químicos nocivos, puedes optar por encerar el vehículo al menos dos veces al año. De esta forma, su capa de pintura tendrá mucha más resistencia ante cualquier ataque.

No obstante, si el excremento de pájaro que has olvidado quitar ya dejó su marca, tendrás que acudir al pulimento suave de la zona. De esta forma, podrá recuperar su antiguo brillo, aunque no es seguro que vuelva a estar totalmente libre de partículas. Después de todo, el ácido y el calor han pactado para adherirse a la pintura a nivel molecular.

