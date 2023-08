Una de las entregas más polémicas de ya convertida en franquicia, John Wick, fue la tercera Parabellum. Pese a que la película no solo fue un éxito de la crítica y de los espectadores, Keau Reeves y su director, no quedaron muy contentos con el final. Y es que pese a que ya tenemos una cuarta entrega, al principio John Wick: Capítulo 3 – Parabellum iba a poner punto y final a la franquicia.

Por ello, actor y director, sintieron que el final de la tercera entrega de la película fue una "decepción para todos". Como en otras ocasiones, ha sido en el podcast Happy Sad Confused, en el que el director de la película, Chad Stahelski, confesó que, después del estreno de la tercera entrega de John Wick, se reunió con Keanu y juntos llegaron a la misma conclusión: el final de Parabellum fue una decepción para los espectadores.

Esa fue, precisamente, la razón por la que querían hacer John Wick: Capítulo 4, al sentir que habían decepcionado al público con el final de John Wick: Capítulo 3 – Parabellum.

Aunque estaba previsto que fuera la última, el final de la tercera entrega establece directamente que habría una secuela. Y dado el éxito comercial y de crítica de la película, hizo que pareciera que la continuación estaba más que garantizada, pero nada más allá de la realidad. De hecho, habría sido realmente decepcionante dejar como final de la franquicia el final de John Wick: Capítulo 3 – Parabellum. No obstante, en éxito comercial, y el hecho que tanto actor como director estuvieran de acuerdo en darle un final más digno a Wick, es lo que hizo que tuviésemos una cuarta película:

“Hicimos la tercera película y realmente terminamos. Pensamos, 'Hemos terminado'. Y, de nuevo, un año después, Keanu y yo sentimos que de alguna manera decepcionamos a todos con el final de la tercera. “Creo que fue bien recibido, pero a la gente realmente le gusta John y dicen: '¿Qué demonios? Ya sabes, ese fue un final de acción genial. Pero bueno, ¿qué demonios? Una enorme mitología que realmente no exploraste. Y empezamos a hablar más y más, y sentíamos que no habíamos sacado a la luz todo lo que teníamos sobre la mesa”.

En el mismo podcast, el director ha querido pronunciarse sobre este asunto, pese a que el final de la cuarta película si deja aclara el destino del personaje.

“Sí, Keanu y yo hemos hablado. Keanu, si le preguntas ahora mismo "¿Harías John Wick 5?", Él diría: "Joder, sí". Pero luego te dirira: 'Bueno, No tengo ni puta idea’. Eso es todo. Créeme. No es como, 'Vamos a aclararlo hoy'. (...) Si estuviera conduciendo o paseando al perro y se me ocurre una idea buena, en 30 segundos estaría hablando por teléfono con Keanu y estaríamos haciendo riffs”.