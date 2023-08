Terminó la especulación. Después de la incertidumbre que generó la falta de información en la web oficial de Call of Duty: Modern Warfare 3, podemos decirte que el próximo título de la franquicia sí estará disponible en la PS4 y Xbox One. Activision, de momento, no piensa abandonar las consolas de la anterior generación. Menos aún sabiendo que su base de usuarios sigue siendo bastante amplia.

El escándalo en torno a la disponibilidad inició porque la web del juego no mencionaba a la PS4 y Xbox One como plataformas de lanzamiento. Esto, inmediatamente, generó preocupación entre aquellos jugadores que todavía no dan el salto a las consolas actuales.

En este momento, el sitio ya se encuentra actualizado con todas las plataformas, incluyendo la PS4 y Xbox One. Además, un portavoz de Activision, al ser cuestionado sobre el tema por IGN, informó que Call of Duty: Modern Warfare 3 también va de camino a dichas consolas.

Podemos, entonces, dar por finalizada la confusión. Todo se trató de un error de comunicación, pero uno muy grave que por momentos generó un completo alboroto en la enorme comunidad del First Person Shooter.

No obstante, pese a la histeria expuesta por algunas personas, desde un principio pintaba que estábamos ante un "simple" fallo en la web de Call of Duty: Modern Warfare 3. No tenía ningún tipo de sentido que Activision dejase tirados a millones de jugadores que todavía juegan en las consolas anteriores.

Técnicamente hablando, además, sigue utilizando el mismo motor gráfico de su predecesor, el IW Engine desarrollado por Infinity Ward. Así pues, el nuevo juego todavía puede correr en la PS4 y Xbox One sin ningún problema.

Queda ver, eso sí, si la oferta jugable de Call of Duty: Modern Warfare 3 tendrá diferencias entre generaciones más allá del apartado visual, lo cual dudamos.

Si bien el videojuego ya fue presentado oficialmente desde el 7 de agosto, y durante la presente semana liberaron un tráiler centrado en la figura del antagonista principal, Vladímir Makarov, todavía queda pendiente conocer muchísimos más detalles. Se espera que el próximo jueves 17 de agosto tenga lugar un evento donde Sledgehammer Games compartirá todo lo que debemos saber.

La campaña de Call of Duty: Modern Warfare 3, desde luego, continuará los eventos de Modern Warfare 2. Los últimos instantes de dicho título mostraron que los rusos están a punto de cometer un atentado terrorista en un vuelo comercial. Será una reinvención de "No Russian", la cruda misión del Modern Warfare 2 original (2009).

Respecto al modo multijugador, múltiples reportes adelantaron que traerá de vuelta los mapas más emblemáticos de la trilogía original. "Estate", "Terminal", "Favela", "Highrise", "Afghan" y "Quarry" son solo algunos de ellos.

Call of Duty: Modern Warfare 3 estará disponible a partir del 10 de noviembre en PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

