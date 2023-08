Días atrás tuvimos la oficialización de Call of Duty: Modern Warfare 3 y la confirmación de su fecha de lanzamiento. Sin embargo, se espera que el próximo 17 de agosto Activision revele detalles sobre la campaña y el multijugador de la nueva entrega del shooter bélico. Aunque entre tanta expectación, crece la incertidumbre de los fanáticos sobre qué consolas recibirán el juego. Específicamente, si será compatible o no con PS4 y Xbox One.

Las dudas surgen a partir de las inconsistencias por parte de Sony y Microsoft a la hora de listar las plataformas compatibles con el título de Sledgehammer Games. Tal y como notó @TheGamingRevolution, la web de Xbox dedicada a Call of Duty: Modern Warfare 3 solamente menciona su compatibilidad con las Series X|S.

Por su parte, PlayStation ha publicado en YouTube el teaser que revela el regreso de Makarov como el gran antagonista de la campaña de MW3. En el título del vídeo se puede leer "PS5 & PS4 Games", una referencia que la plataforma japonesa incorpora regularmente cuando publica avances de juegos compatibles con las dos generaciones de su consola. Sin embargo, en los hashtags de la caja de descripción solo se indica #PS5 y #PS5Games.

¿Será que Call of Duty: Modern Warfare 3 les suelta la mano a las consolas de anterior generación? ¿Aprovechará Activision para, en adelante, enfocar su estrategia de lanzamientos de esta franquicia en la PS5 y las Xbox Series X|S? Hoy es imposible saberlo, pero la duda ya ha comenzado a correr entre los fanáticos de CoD.

Dudas sobre qué consolas serán compatibles con Call of Duty: Modern Warfare 3

Makarov regresará como el gran antagonista en 'Call of Duty: Modern Warfare 3'.

Ciertamente, resulta extraño que Activision pueda dejar a la PS4 y la Xbox One sin Call of Duty: Modern Warfare 3. En especial, si nos enfocamos en la consola de Sony, que todavía goza de una base de usuarios muy grande a nivel global. Y habiendo pasado solo un año desde el estreno de MWII, limitar la disponibilidad de su secuela a las plataformas de última generación suena todavía más raro.

Recién el 17 de agosto tendremos un panorama verdaderamente certero de cuál será la disponibilidad de la nueva entrega de Call of Duty en consolas. Si Modern Warfare 3 no llega a la Xbox One, posiblemente no sorprenda a nadie. Tengamos en cuenta que Microsoft ya ni siquiera desarrolla juegos propios para dicho dispositivo. Aunque se ha propuesto extender su vida útil de la mano de Game Pass. Esto permitirá que, por ejemplo, los usuarios aún puedan acceder a títulos de primer nivel como Starfield.

No obstante, siendo Call of Duty una de las franquicias más populares de PlayStation, y considerando que Sony recién ha vendido 40 millones de unidades de la PS5, contra los más de 100 millones de unidades de su antecesora, sería insólito que Modern Warfare 3 no llegara a la PS4. En verdad, resultaría más lógico que el corte generacional se produjera en 2024 con el CoD desarrollado por Treyarch, que sería un Black Ops.

Tal vez solo sea un malentendido, pero la incertidumbre de los fans sobre la disponibilidad en consolas de Modern Warfare 3 es real. Especialmente entre aquellos que aún no habían planeado actualizarse a un dispositivo de última generación. La próxima semana, Activision dará respuesta a todos los interrogantes sobre el shooter bélico que llegará al mercado el 10 de noviembre.

