Tras las filtraciones surgidas durante la presente semana, aunadas al reporte que Bloomberg publicó a principios de año, Call of Duty: Modern Warfare 3 está dando sus primeros pasos acompañado de polémica. Mucho se está hablando sobre si el juego, en un principio, fue concebido como un DLC de Modern Warfare 2 y, eventualmente, se convirtió en un título premium. Activision se ha hecho eco de la situación y ha salido a calmar las aguas, esperanzada de que la comunidad les crea.

A través de un comunicado compartido en la web oficial de la franquicia, Activision afirma que Call of Duty: Modern Warfare 3 siempre fue ideado como una experiencia premium.

"Nuestros equipos se han propuesto crear una increíble experiencia de juego anual premium en los modos Campaña, Multijugador y Cooperativo, así como una integración profunda con Call of Duty: Warzone", mencionan.

Activision añade que, con cada entrega anual de su franquicia, su objetivo es destacar al ofrecer "experiencias, jugabilidad e innovaciones únicas", y no será la excepción con Call of Duty: Modern Warfare 3.

Para reafirmar su postura, la empresa comenta que el juego tiene una campaña cuyo objetivo es saldar viejas cuentas, pero también iniciar nuevas aventuras. Sabemos que la historia continuará los eventos del título anterior, el cual terminó con una organización terrorista a punto de cometer un atentado en un vuelo comercial. Por otro lado, está confirmado que el antagonista principal será Vladimir Makarov.

"Por primera vez, una secuela directa en años consecutivos ofrece una campaña completamente nueva que marca el regreso de Makarov." Activision.

Asimismo, confirman que habrá modo zombis. Será la primera vez en la historia de Modern Warfare que los muertos vivientes hacen acto de presencia, ya que solo estábamos acostumbrados a verlos en Black Ops.

El multijugador no se queda atrás

Con relación a la modalidad multijugador de Call of Duty: Modern Warfare 3, avisan que los jugadores podrán heredar su progresión de armas y el inventario de operadores conseguido en el juego predecesor. Lo anterior, sin embargo, no significa que no habrá novedades en términos de jugabilidad. Anticipan la aparición de nuevos perks y otro tipo de características para sacar ventaja durante la partida.

Por su parte, Ricochet, el sistema anti-trampas de Call of Duty, recibirá importantes mejores de cara al lanzamiento de Modern Warfare 3. Están comprometidos a que los jugadores disfruten una experiencia libre de toxicidad.

De momento, eso sí, no han mencionado nada sobre los mapas multijugador de Call of Duty: Modern Warfare 3. Ayer se filtró que cada uno de los escenarios de Modern Warfare 2 (2009) regresarán de manera remasterizada, una noticia que fue recibida con gran alegría por parte de la comunidad. ¿Por qué? Se considera que ese juego tiene los mejores mapas de toda la franquicia.

Evidentemente, todavía queda mucho por conocer. Este comunicado de Activision fue simplemente para hacer frente a los rumores de un DLC a precio de juego completo. ¿Les creemos? Tendremos que esperar a conocer todas las novedades el jueves 17 de agosto.

Lo podrás disfrutar a partir del 10 de noviembre en PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

