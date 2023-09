Binance anunció su plan para, gradualmente, dejar de ofrecer soporte a BUSD, su stablecoin. Una noticia que no sorprende, considerando las crecientes presiones regulatorias que afronta el exchange de criptomonedas liderado por Changpeng Zhao. La medida es una consecuencia directa del bloqueo que Estados Unidos impuso a Paxos, la empresa a cargo del desarrollo y mantenimiento del token, para que deje de emitirlo.

En una nueva publicación en su sitio web, Binance alentó a los usuarios a convertir sus fondos en BUSD a otras stablecoins antes de febrero de 2024. A partir de ese mes, la criptomoneda cuyo valor se encuentra atado al del dólar estadounidense dejará de estar disponible en la plataforma de intercambio.

Sin embargo, muchos de los servicios y características que Binance ofrece con BUSD se irán dando de baja mucho antes de esa fecha límite. De hecho, la compañía ha publicado una hoja de ruta detallando los pasos a seguir, y varias funciones comenzarán a eliminarse en próximas semanas.

Una de las primeras medidas de Binance entrará en vigor el 6 de septiembre, cuando ya no será posible tomar préstamos en BUSD. Un día más tarde, en tanto, se cancelarán los retiros de la stablecoin a través de redes como Polygon, Tron, Optimism, Avalanche y BNB Chain. Los que sí se mantendrán activos serán los depósitos del token a través de dichas redes; como así también los depósitos y retiros de BUSD vía Ethereum, aunque todavía no se sabe hasta cuándo.

Por otra parte, Binance indicó que piensa eliminar paulatinamente a BUSD como par para intercambios con otras criptomonedas en sus billeteras Spot y Margin. Además, desde el 30 de septiembre ya no se podrá usar en Binance Pay, ni tampoco estará disponible para crear tarjetas de regalo.

Binance también planifica dar de baja más servicios vinculados a BUSD entre octubre y diciembre. Entre ellos, los ofrecidos a través de Earn, sus soluciones de inversión. Además, el exchange de criptomonedas planea discontinuar todos los contratos de futuros vinculados con el token, aunque no se ha especificado una fecha para ello.

Es evidente, de todos modos, que los de Changpeng Zhao están preparando el terreno para que la stablecoin desaparezca definitivamente a comienzos del próximo año. Y la determinación está lejos de ser antojadiza. Recordemos que cuando Estados Unidos bloqueó la emisión de BUSD, Paxos confirmó que continuaría brindando soporte y aceptando canjes por los tokens en circulación hasta febrero de 2024.

Desde esa fecha en adelante, Binance no podrá hacer nada para mantener a BUSD con vida. No olvidemos que, si bien lleva el nombre del exchange, el token es propiedad absoluta de Paxos Trust, una empresa regulada por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York. En febrero pasado, la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC) amenazó con demandar a dicha firma por considerar que el criptoactivo era un valor no registrado.

Así, no tuvo más opción que acatar la orden de suspender la emisión de nuevos tokens de BUSD y cortar su vínculo con Binance. Un caso que no pasó desapercibido en el mundo de las criptomonedas, puesto que dicha stablecoin era la tercera más usada del mundo, solo detrás de USDT y USDC.

Un adiós obligado

La capitalización de mercado de BUSD llegó a superar los 16.000 millones de dólares. Sin embargo, el bloqueo norteamericano llevó a que muchos usuarios se alejaran de ese activo y optaran por otros "criptodólares". Hoy, su marketcap apenas supera los 3.000 millones de dólares, lo que la ubica fuera del Top 20 de criptomonedas más valiosas a nivel mundial.

Febrero de 2024 será el momento del adiós definitivo a BUSD, pero Binance ya ha iniciado un largo proceso de despedida. ¿Existe la posibilidad de que la criptomoneda estable pierda su paridad con el dólar en este proceso? Por lo pronto, es imposible saberlo; aunque si sucede, puede que no tome a nadie por sorpresa.

Desde el gigante cripto incentivan a sus clientes a no dejar pasar el tiempo. Y hasta recomiendan convertir sus tenencias en BUSD a FDUSD, una stablecoin que apareció en escena poco tiempo atrás y que ya genera controversia.

