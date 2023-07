Ayer, 13 de julio, fue el último día en el que los ciudadanos podían solicitar el voto por correo para las elecciones generales del próximo 23 de julio, y si bien muchos ya lo han recibido, continuarán entregándose hasta el próximo 16 de julio. Después, será necesario llevar la documentación a una oficina de Correos para que el voto se haga efectivo.

Es probable, sin embargo, que durante este proceso te surjan dudas sobre, por ejemplo, qué pasa si todavía no has recibido el sobre con la documentación para votar, los plazos disponibles para entregar el voto en una oficina de Correos y que documento acreditativo se debe presentar, o en qué delegaciones se pueden entregar, etc.

Respondiendo a la primera duda, y como hemos comentado previamente, el voto por correo continuará entregándose hasta el próximo 16 de julio. Antes de esa fecha, un cartero de Correos pasará por tu casa y te entregará el sobre con la documentación en mano. Si por cualquier motivo estás ausente, pasará una segunda vez y si, de nuevo, no estás en tu domicilio, dejará en tu buzón un aviso conforme puedes pasar a recoger el voto en la oficina de Correos más cercana.

En cualquier caso, siempre puedes consultar el estado del envío de la documentación para el voto por correo en el INE, únicamente poniendo tu DNI y fecha de nacimiento. Ten en cuenta que se trata de un sobre certificado, por lo que el cartero necesitará comprobar tu identidad mediante tu DNI, carnet de conducir o pasaporte.

Qué hacer después de recibir la documentación del voto por correo

Una vez recibas el sobre para el voto por correo, verás que dentro se encuentran las papeletas de todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones, así como el sobre correspondiente para introducirla. Se incluye, además, un sobre adicional con la información de la mesa electoral, así como un documento explicativo con los pasos y el certificado de inscripción en el censo.

Para votar, simplemente escoge la papeleta e introdúcela en el sobre pequeño destinado para ello. Después, introduce ese sobre y el certificado de inscripción en el censo en el sobre de mayor tamaño y en el que pone la dirección de la mesa electoral. No incluyas ningún otro documento, pues si lo haces tu votación puede considerarse nula.

Entregar el voto: localizaciones y fecha límite

Foto por Quino Al en Unsplash

El último paso para votar por correo, es entregar el sobre con el voto en Correos. Puedes hacerlo en cualquier oficina de Correos, no necesariamente tiene que ser la que corresponda a tu domicilio. De hecho, y si, por ejemplo, tienes un viaje, puedes llevarte el sobre y depositarlo en la oficina de Correos de otra ciudad.

Eso sí, debes tener en cuenta que la fecha límite para depositar el sobre con el voto es el próximo jueves 20 de julio (día incluido). Deberás, además, llevar tu DNI u otro documento para identificarte. En caso de que no puedas dejar el voto por correo, puedes pedirle a otra persona que lo deposite por ti siempre y cuanto realices una autorización previa por escrito junto a una fotocopia de tu DNI.

Correos, además, tiene horarios extraordinarios con motivo del voto por correo para las próximas elecciones. A partir del 13 de julio, y hasta el próximo 20 de julio, abrirán de 08:00 a 22:00. Los sábados, lo harán de 09:00 hasta las 21:00 horas; y los domingos, de 09:00 hasta las 14:00 horas. Puedes consultar tu oficina más cercana y los horarios exactos aquí.

Más guías y consejos