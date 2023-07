A pesar de ser de los mejores momentos en el año, las vacaciones de verano también pueden ponernos en una situación vulnerable. No solo por visitar ciudades o países muy lejanos de nuestro hogar. A lo anterior también añadimos la necesidad de dormir en habitaciones que no conocemos. Si bien las plataformas de alquiler de pisos turísticos prohíben el uso de dispositivos de espionaje, no todos se ciñen a las normas. Por esto, ¿cómo puedes detectar cámaras ocultas en tu habitación de hotel o Airbnb? Aquí te dejamos algunos trucos.

Afortunadamente, tienes herramientas a la mano que te permitirán detectar cámaras ocultas en tu Airbnb o habitación de hotel. Solo necesitas saber cómo usarlas y dónde buscar al entrar en una nueva estancia.

El primer paso: buscar dispositivos conectados a la red Wi-Fi

Esta es la forma más sencilla de saber, a primera vista, si hay cámaras ocultas en la habitación de hotel o Airbnb donde te estás hospedando. Lo único que debes hacer es aprovechar la red Wi-Fi en búsqueda de estos dispositivos de videovigilancia.

¿Cómo se hace? Existen aplicaciones que te permiten descubrir todos los dispositivos conectados a una misma red. Este es el caso de Fing, disponible para Android y iOS. Al descargarla, la app hará un listado de todos los gadgets que se encuentren conectados, así como también su naturaleza.

De esta forma, rápidamente podrás ver si hay una cámara conectada a la misma red Wi-Fi de la habitación. Pero no solo eso, sino también la última vez que fue utilizada. En caso de que la aplicación detecte alguna cámara oculta en el Airbnb o habitación de hotel, contacta con el dueño o la administración, respectivamente.

En caso de seguir desconfiando, puedes tomar la ruta de desconectar el router o modem de la habitación. De esta forma, si hay cámaras ocultas, no podrán conectarse a la red y enviar información al dueño del Airbnb.

Segundo paso: detecta cámaras ocultas en tu Airbnb u hotel con la linterna

Si no has visto nada en la aplicación mencionada anteriormente, todavía queda una forma de investigar. Este proceso es más analógico, y requerirá que busques en puntos específicos las cámaras ocultas en tu habitación de hotel o Airbnb.

Tendrás que analizar toda la habitación con tu linterna en búsqueda de cualquier destello. Se trata de un proceso bastante rudimentario y que puede resultar tedioso si el Airbnb donde estás intentando detectar cámaras ocultas es demasiado grande. En caso de que llegases a ver algún brillo extraño en esquinas, toallas o cajones, puedes proceder a investigarlo más a fondo.

Tercer paso: busca cámaras ocultas en el espejo de tu Airbnb o habitación de hotel

Los espejos de doble fondo son de esas cosas que se utilizan mucho en el cine, y es que permiten a las cámaras grabar desde la parte posterior, directo a la cara del protagonista. No obstante, esto también puede ser usado a la hora de ocultar cámaras de videovigilancia en las habitaciones de hotel o Airbnb. ¿Cómo puedes detectarlo? Al igual que con el paso anterior, solo necesitas la linterna de tu móvil.

Estos espejos espías son aparentemente normales por fuera. Para detectarlos es tan sencillo como apagar la luz de la habitación, encender la linterna de tu móvil y revisar la superficie del espejo. En caso de que haya algo detrás, como una cámara oculta, se verá perfectamente con este método.

Por otro lado, también puedes usar la punta de tus dedos para detectar un espejo falso. Toca la superficie del mismo. En los espejos normales suele quedar una separación de un par de milímetros, según el grosor del espejo. Si no ves ninguna separación entre el reflejo y tu dedo, puede ser una señal.

Cuarto paso: las medidas más extremas

Este último paso es una medida de emergencia. Si, a pesar de todos los resultados negativos, sigues sin fiarte, todavía queda algo que hacer. Eso sí, es una medida un poco extrema.

Algunas cámaras ocultas en los Airbnb o habitaciones de hotel suelen estar posicionadas dentro de otros dispositivos. Entre ellos, enchufes, despertadores, equipos multimedia, detectores de humo y más. La idea es desenchufar todos los objetos que puedas, introducir otros en un cajón o tapar con alguna prenda aquellos que no puedas mover o desconectar.

