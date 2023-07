Cuando se trata de la industria del entretenimiento, es difícil saber cuánto de lo que se observa en pantalla puede reflejar el estado de ánimo y la salud mental del actor o actriz fuera de las cámaras. En este sentido, Rainn Wilson, quien interpreta a Dwight Schrute en The Office, declaró no haber atravesado la mejor época de su vida mientras grababa la serie.

En Club Random Podcast, conducido por Bill Maher, Wilson explicó que estuvo “varios años realmente infeliz porque no era suficiente”. La fama y el reconocimiento de la crítica no alcanzaban, mientras seguía rodando episodios de una de las series más exitosas de la televisión estadounidense. The Office, emitida desde el 2005 hasta el 2013, fue, casi siempre, una candidata segura cuando llegaba la temporada de premios.

Pero, como reza el refrán, no todo lo que brilla es oro. En ocasiones, detrás de cada risa grabada o chiste registrado, se puede hallar una historia personal compleja. En algún momento de aquellos años, Rainn Wilson atravesó un proceso de comparación e insatisfacción que afectó su salud mental. El intérprete lo explicó así: “Cuando estaba en The Office, ganaba cientos de miles [de dólares] y era una estrella de televisión. Pero quería ser una estrella de cine. Nunca fue suficiente”. El actor explicó que ha estado veinte años en terapia.

The Office: terapéutica y una cura contra la COVID-19

Debido al impacto de la serie en la vida de las audiencias y tras la pandemia del COVID-19, Rainn Wilson se perdonó a si mismo y a esos momentos de su pasado traumático. ¿Por qué? En los meses de confinamiento, cuando todo parecía oscuro y luctuoso, The Office llevó un poco de alegría a la casa de millones de personas.

Wilson lo describió de la siguiente manera: “No soy capaz de decirte [a Bill Maher, el conductor del programa] cuántas veces al día, tanto en internet como en persona, la gente me dice: 'Gracias por The Office, por las risas que me dio a mi familia y a mí' o '[la serie] nos sanó durante el COVID'. Cuando grabamos no estaba pensando en el humor como un remedio terapéutico y un bálsamo. Es un honor formar parte de algo así".

The Office tuvo un total de nueve temporadas y 201 episodios. Diez años después de su último capítulo en TV, la serie sigue estando presente en el imaginario colectivo. Lo logra a través de frases y escenas que se quedaron en la mente de los espectadores, ha cobrado una segunda vida —quizá aún más importante que su emisión original— gracias a las plataformas de streaming, e incluso memes que la volvieron una propuesta atemporal.

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente