Aunque hay confusión con otras fechas, el 6 de julio se celebra el día de The Beatles, pues fue ese día, en 1957, cuando se conocieron sus fundadores, unos jovencísimos John Lennon y Paul McCartney. Es un buen día para recordar al que muchos consideran el mejor grupo de rock de todos los tiempos. Un gran momento para recordarles musicalmente, pero también en otras facetas menos conocidas. Por ejemplo, si hoy en día podemos hacernos un TAC, o usarlo con otros fines, es gracias a ellos.

Eso no quiere decir que ellos inventaran el TAC, ni muchísimo menos. En realidad, la primera persona a la que debemos agradecérselo es Sir Godfrey Hounsfield, un ingeniero electrónico inglés que en 1968 se encontraba al mando de un grupo de investigación del área de los rayos X. Creían tener la clave para diseñar una máquina capaz de obtener imágenes de cortes o secciones de un mismo objeto. Eso permitiría tener una idea tridimensional, en vez de una imagen plana y podría tener aplicaciones muy interesantes en el área de la medicina. Lamentablemente, necesitaban financiación para conseguirlo. Y esa financiación llegó gracias al éxito del lanzamiento del famoso White Album, de The Beatles.

Nació así la tomografía axial computarizada (TAC), gracias a la cual hoy en día se pueden desde diagnosticar tumores hasta encontrar coágulos en los vasos sanguíneos o cálculos renales. Todo eso fue posible gracias a la ciencia, pero también gracias a The Beatles. Y es que, en realidad, tenemos mucho que agradecerles, más allá de su música.

El papel de The Beatles en el nacimiento del TAC

Poco después de licenciarse como ingeniero electrónico, Hounsfield entró a trabajar en la discográfica EMI.

Esta compañía tenía una doble función. Por un lado, se dedicaba a la manufactura de productos electrónicos. Entre ellos destacó el sistema de televisión de 405 líneas, pero también se crearon bajo su sello otros muchos dispositivos. Hounsfield se dedicó inicialmente la desarrolló de radares. No obstante, una década más tarde de su ingreso comenzó a investigar en el área de los rayos X.

Por otro lado, EMI se había convertido en la discográfica más importante de Reino Unido. Bajo su sello se encontraban discos de artistas como Queen, Pink Floyd, Frank Sinatra, The Beach Boys o The Beatles. Y fueron estos los que ayudaron indirectamente a Hounsfield.

The Beatles, el disco conocido también como The White Album fue un superventas que aportó grandes ganancias a la discográfica. Por eso, dado el interés médico de la investigación de aquel ingeniero electrónico, se decidió donarlas a su trabajo. Así, terminó de construir la primera máquina de tomografía axial computarizada (TAC).

Con un TAC se pueden diagnosticar desde muchos tipos de tumores hasta los cálculos renales. Crédito: Accuracy (Unsplash)

Un grupo muy querido por los científicos

The Beatles no tenía entre sus integrantes a un astrofísico, como Queen. Aun así, ha sido siempre un grupo muy admirado por los científicos. Tanto como para ser responsables del bautismo de Lucy, el Australopithecus afarensis hallado en 1974 mientras sus descubridores escuchaban Lucy in the Sky with Diamonds.

También uno de los libros de Biología Molecular más importantes de la historia, uno con el que han estudiado universitarios de carreras como Medicina, Biología o Biotecnología, hizo su propio homenaje a The Beatles. Se trata de Molecular Biology of The Cell, conocido popularmente por el apellido de uno de sus autores, Alberts. En su tercera edición, en 1994, sus autores posaron en la contraportada imitando la disposición de The Beatles en la portada de Abbey Road. Y, ¿cómo no?, esta admiración de la ciencia por el grupo de Liverpool también se ha traducido en un asteroide bautizado como cada uno de sus integrantes: Lennon, McCartney, Starr y Harrison.

Aun así, nada de esto supera la importancia del TAC, gracias al cual hoy en día se pueden hacer diagnósticos tan tempranos que salvan vidas. Viva la ciencia y viva el rock and roll.

