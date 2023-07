Con la publicación de Titanic: 25 años después, James Cameron demostró que el final de Jack (Leonardo di Caprio) no era tan disparatado como muchos han elucubrado todos estos años. Es cierto que tanto él como Rose (Kate Winslet) cabían en la tabla, pero la suma de sus masas la habría hundido. También habría otras opciones, pero todas ellas ponían en peligro la vida de Rose, por lo que Jack nunca había aceptado. No obstante, ahora Cameron ha añadido una nueva hipótesis que, según él, quizás habría salvado a ambos miembros de la pareja: subirse al iceberg que hundió el trasatlántico.

De hecho, con esta hipótesis, no se habrían salvado solo Jack y Rose. También otros muchos pasajeros del Titanic. Solo habrían hecho falta algunos abrigos de pieles, bastante abundantes en un barco lleno de millonarios, para soportar el frío

¿Pero hasta qué punto es esto realista? Lo cierto es que James Cameron no suele lanzar hipótesis disparatadas sin meditarlas previamente. Y esta la lleva madurando bastantes años, pues ya la planteó en su libro Titanic and the Making of James Cameron. Reconoce que no sería fácil, pero que posiblemente sería mejor que esperar en las aguas gélidas en las que tantas personas perecieron. Además, tanto él como otros expertos en el trasatlántico consideran que su capitán cometió muchos errores en lo referente a la salvación de los pasajeros. Había opciones que no se tuvieron en cuenta y, curiosamente, varias de ellas pasan por esperar sobre el hielo.

¿Se puede esperar sobre un iceberg?

Subir a un iceberg no es algo tan disparatado. De hecho, ya ha habido personas que han escalado uno. Es el caso del escalador Justin Emberley y el experto en modelado de glaciares Kevin Le Morzadec. Juntos, subieron en 2012 a lo más alto de un glaciar de 45 metros ubicado cerca del puerto de Quidi Vidi, en Canadá.

Es una zona de glaciares cercana a donde se produjo el hundimiento del Titanic. Pero, en este caso, el encuentro fue totalmente premeditado.

Emberley había visto el iceberg desde la costa y decidió llamar a su amigo para intentar escalarlo. Se equiparon con neoprenos, chalecos salvavidas y piolets. Mucho más de lo que llevaban los pasajeros del Titanic, desde luego. Sea como sea, fue una hazaña que demostró que, a pesar de ser un terreno frío e irregular, se puede escalar un iceberg. No se sabe con exactitud cómo era el que aquella gélida noche de abril rozó al barco de los sueños. En Titanic: 25 años después, James Cameron cuenta que el agua llegó a alcanzar los -10ºC. Posarse sobre el iceberg sin la indumentaria adecuada habría sido insoportable. No obstante, a falta de neoprenos, quizás lo de los abrigos de pieles no habría sido tan disparatado.

Ya ha habido personas que han escalado a un iceberg. Crédito: Derek Oyen (Unsplash)

Según James Cameron, la tripulación del Titanic pudo hacer más

No se trata solo del iceberg que hundió el Titanic. La zona estaba llena de cuerpos de hielo que podrían haber servido como plataformas para que los pasajeros esperaran a sus rescatadores. Esto es algo que sostienen tanto James Cameron como otros muchos expertos sobre el barco. De hecho, algunas de esas plataformas eran mucho más planas, así que no sería necesario escalar como Emberley y Le Morzadec.

El problema sería llegar hasta allí, pues el agua helada no permitiría nadar hasta ellas. Por eso, todas estas personas creen que la tripulación del Titanic debió improvisar más barcas salvavidas, con colchones y tablas. No se habrían salvado muchísimas vidas más, pero cada una cuenta.

De cualquier modo, ya es imposible saber si pensaron en ello o si realmente hubiese servido de algo. Lo que está claro es que, según James Cameron, había otras opciones más allá de la famosa tabla. Quizás, si hubiese hecho a Rose y Jack escalar el iceberg, el final hubiese sido otro. Pero lo cierto es que ya no imaginamos la película de otra manera. Ojalá, en la historia real, hubiesen dado con otra forma de salvar sus vidas. La película, 25 años después, podemos confirmar que es perfecta tal y como está.

