Tienes un par de horas libres y decides ver algo en Netflix. Abres la aplicación y vas a la página de inicio, repleta de novedades, películas y series. Veamos qué hay de nuevo. ¿Qué me apetece hoy? ¿Echamos un vistazo a las películas o vamos directos a las series? Esta ya la he visto, esta no me gusta, esta la dejo para mañana… Así puedes pasar media hora. O más. Total, que ya no te da tiempo de ver nada en Netflix. Pero ahora puedes evitarlo con Mi Netflix.

A todos nos ha ocurrido. Es algo frecuente en el día a día. Queremos tener la libertad de elegir entre varias opciones. Pero cuando hay demasiadas, como sucede con el catálogo de Netflix, nuestra mente se bloquea. No estamos diseñados para tomar decisiones con tantos elementos. Y nos bloqueamos. Te habrá ocurrido en el supermercado, en el concesionario, comprando online, eligiendo un juego para jugar o incluso si pides comida para llevar.

Netflix quiere ponerle remedio. Desde hace tiempo, recibes notificaciones de estrenos y novedades según tus preferencias. También te muestra en el menú de inicio contenidos similares a los que has visto antes. Pero todo esto está repartido por ahí. Ahora lo tendrás en un único lugar, Mi Netflix. Y su nombre nos da una pista de su propósito.

Mi Netflix, dime qué ver esta noche

Por el momento, Mi Netflix está disponible en la versión de Netflix para iOS. Y próximamente estará también en Android. Tal vez en el futuro aparezca también en tu televisor y en las demás versiones de esta plataforma. Encontrarlo es fácil. Abres la aplicación y verás el icono de Mi Netflix en la esquina inferior derecha de la pantalla.

¿Qué ofrece Mi Netflix que merezca la pena dedicarle tiempo? Su objetivo es evitar el bloqueo que se produce cuando buscas algo que ver y no te acabas de decidir. Ocurre cuando estás solo pero también si quieres ver algo con amigos, familia o pareja. ¿Como seleccionar un contenido que guste a todos? Hay tanto para elegir…

Para empezar, verás una lista de series y películas que te han gustado. Una manera de empezar. Puedes volver a ver ese contenido o entrar en él para ver cosas parecidas. Y también tienes la posibilidad de compartir la ficha de esa película o serie con tus contactos a través de WhatsApp, Twitter, Instagram o en otra app que tengas instalada en tu teléfono.

Sigamos. En Mi Netflix también tienes la habitual Mi lista. Ahí guardas contenidos para ver otro día. Pues hoy puede ser ese día. Debajo también encontrarás tráileres que has visto con anterioridad. Tal vez ya se haya estrenado ese contenido. Prueba a ver. Y más abajo, contenido que has visto a medias y películas o series que viste hace poco.

Prueba con las descargas personalizadas

Además de todo lo anterior, Netflix incorpora una función interesante a modo de recomendaciones para ver ya. Cuando no hay tiempo que perder. Cuando entras en Mi Netflix, verás que hay un apartado dedicado a las Descargas. Esa sección sirve para ver contenido de Netflix cuando estás en un lugar sin conexión. Ideal para cuando te vas de vacaciones o si viajas en transporte público y no hay cobertura. O no quieres agotar tu plan de datos móviles.

Con Mi Netflix, la sección Descargas se ve potenciada. Si entras, podrás activar las descargas recomendadas. O como las ha bautizado Netflix, Descargas para ti. Como reza en la aplicación, “Descargaremos una selección personalizada de series y películas para que siempre tengas algo que ver en el dispositivo”. ¿No sabes qué ver en ese momento? No te lo pienses. Netflix elige por ti.

Como decía, para usar esta función tendrás que activarla. Es decir, ve a Mi Netflix, entra en Descargas y luego pulsa en Configurar. Básicamente le dices a la aplicación cuánto espacio puede usar de tu teléfono móvil para descargar series o películas y pulsas en el botón Activar. Por defecto, en mi iPhone me ofrece 3 GB, es decir, 12 horas de contenidos en calidad estándar. A cada usuario le dará una cifra distinta según su plan contratado y el espacio disponible en cada dispositivo móvil. Si ves que necesitas espacio, podrás cambiar esa configuración desde la app de Netflix, yendo a Configuración y luego a Autodescargas.

Si sueles bloquearte y no sabes elegir qué ver en Netflix porque hay demasiado por donde empezar, ahora tu elección será algo más llevadera. Tendrás sugerencias en un mismo espacio y, si no te decides, siempre puedes confiar en las descargas personalizadas.

