Google Maps es una gran herramienta para planear viajes y ubicarte en cualquier parte si estás algo perdido o no conoces el lugar. Y aunque resulta especialmente útil gracias a toda la información que ofrece desde internet, también puedes usar Google Maps sin conexión. O dicho de otra manera: si crees que allá donde vayas no tendrás cobertura móvil ni conexión a internet, procura descargar los mapas de Google Maps antes de iniciar tu viaje.

Con los mapas sin conexión te seguirás ubicando y llegarás a tu destino aunque tu teléfono móvil no se pueda conectar a la red, o la conexión sea lenta o inestable, y Google Maps no pueda solicitar datos a sus servidores. Los mapas estarán en tu dispositivo. Y, de paso, ahorrarás dinero si estás en el extranjero y no tienes un plan de datos de ese país.

Entre otras cosas, al descargar mapas de Google Maps, obtendrás toda la información que suele acompañar el mapa. Es decir, obtendrás indicaciones, verás las rutas disponibles, encontrarás ubicaciones y zonas de interés, etc. Los datos que no están disponibles sin conexión, por ahora, tienen que ver con transporte público, bicicleta y trayectos a pie. Y, claro está, el estado del tráfico, rutas alternativas ni indicaciones de carril.

Descargar mapas de Google Maps

Los mapas sin conexión de Google Maps, disponibles para Android y también para iPhone, son muy prácticos para viajar por carreteras o zonas donde no hay cobertura o no es muy buena que digamos. Ten en cuenta que los mapas que descargues estarán almacenados en tu dispositivo. De manera que conviene tener espacio suficiente. Y para descargarlos, deberías usar una conexión WiFi para no agotar tu plan de datos móviles. Por lo demás, puedes descargar mapas de distintas maneras.

La principal consiste en buscar una ubicación directamente en el mapa o desde el buscador. Puedes usar una dirección, el nombre de una población o un sitio de interés. Cuando veas el mapa, debajo aparecerá una ficha técnica con el nombre del lugar con imágenes, descripciones, sugerencias de restaurantes, bares y otros establecimientos.

Para descargar ese mapa:

Abre Google Maps Toca el nombre o dirección del sitio principal al que quieres llegar Pulsa en el menú Más con tres puntos verticales Selecciona la opción Descargar mapa sin conexión Tendrás que confirmar la descarga. Antes, verás un aviso de cuánto ocupa el mapa descargado

Descargar tu propio mapa

Los mapas sin conexión de Google Maps están asociados a una población o un sitio de interés. Pero tal vez quieras información de una zona más amplia. Vamos, que quieres tu propio mapa de aquello que quieres visitar. Para ello, en vez de limitarnos a descargar lo que acota Google Maps por defecto, ampliaremos el mapa a descargar.

Para descargar un mapa de una zona concreta:

Dentro de la app de Google Maps, toca en tu imagen de perfil, en la esquina superior derecha Entra en Mapas sin conexión Toca en Selecciona tu propio mapa Ajusta el mapa que aparece en pantalla para que quede dentro del marco de referencia Cuando esté la zona que quieres dentro del marco, pulsa en Descargar

Usar los mapas sin conexión de Google Maps

Después de descargar mapas de Google Maps, aparecerán en la sección de Mapas sin conexión que hemos visto antes. Es decir, al pulsar en el icono de tu perfil. Como vimos antes, puedes descargar los mapas que quieras, siempre y cuando tengas suficiente espacio en la memoria de tu dispositivo. Los mapas se pueden eliminar, actualizar o editar. En cada mapa descargado verás la fecha de caducidad.

Para usar esos mapas sin conexión, basta con pulsar en el icono al lado de su nombre. Se abrirá el mapa y debajo aparecerá un mensaje indicando que el acceso a ese mapa será sin conexión. Como vimos antes, en principio puedes usar los mapas con normalidad. Eso sí, habrá detalles que no estarán, como los relacionados con ir a pie, bicicleta o transporte público o información de última hora como el tráfico o las rutas alternativas.

Para terminar, si quieres que tus mapas se mantengan actualizados, puedes hacer la actualización manualmente o pedirle a Google Maps que se encargue de ello. Si estás en Mapas sin conexión, pulsa en el icono de la esquina superior derecha y comprueba que está marcada la opción Actualizar automáticamente mapas sin conexión. Y para evitar sorpresas, en Preferencias de descarga procura que aparezca la opción Solo por Wi-Fi para no usar tus datos móviles en balde.

