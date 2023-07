Desde la concepción de Xbox Game Pass, gran parte de los usuarios se han apoyado en diversos trucos para ahorrarse algunas cuantas monedas. La opción preferida era esperar a la finalización de tu suscripción para comprar tarjetas/códigos de Xbox Live Gold y convertirlos, con una proporción 1:1, al servicio de juegos bajo demanda. Desafortunadamente, Microsoft ha realizado un ajuste a la conversión.

A partir de esta semana, convertir periodos de Xbox Live Gold a Xbox Game Pass Ultimate se hace con un ratio 3:2 en lugar de 1:1. Es decir, por cada 30 días de Gold, recibirás 20 de Game Pass. Sin duda, estamos ante un cambio que no gustará a muchos usuarios, ya que la primera propuesta representaba un ahorro significativo para sus bolsillos.

Ahora bien, no se puede negar que la proporción actualizada sigue siendo más atractiva que comprar directamente la suscripción de Xbox Game Pass Ultimate, por ejemplo. Sobre todo porque, en múltiples países, no es difícil encontrar Xbox Live Gold en oferta. Ciertamente, ya no recibirás tantos días como antes, pero es una opción por la que muchos consumidores seguirán optando.

"Tasa de conversión de Xbox Live Gold y PC Game Pass: Cualquier tiempo sobrante se convertirá en tiempo de Xbox Game Pass Ultimate en una proporción de 3:2 y se redondeará al siguiente día completo. Por ejemplo, 90 días restantes de Xbox Live Gold o PC Game Pass se convertirán en 60 días de Xbox Game Pass Ultimate", menciona Microsoft en su web de soporte.

La compañía igualmente comunicó que la oferta de un mes de Ultimate por $1 dólar está de vuelta. Eso sí, está limitada para nuevos suscriptores o para aquellos afortunados que la vean disponible en la interfaz de sus consolas Xbox.

Microsoft había retirado esta propuesta porque algunos usuarios abusaban de ella. En lugar de renovar su membresía de Ultimate con el precio regular, creaban cuentas desde cero para solo pagar un dólar cada mes. Será interesante conocer si la empresa implementó algún sistema que permita detectar cuando los consumidores son reiterados en esta práctica.

Más cambios en Xbox Game Pass anunciados por Microsoft

Últimamente, Microsoft ha hechos cambios significativos a la comercialización de su servicio de juegos. Hace apenas unas semanas, anunciaron un incremento de precios en muchas regiones del mundo, incluyendo España y México.

España:

Xbox Game Pass para consolas: de 9,99 a 10,99 euros.

Game Pass Ultimate: de 12,99 a 14,99 euros.

México:

Xbox Game Pass para consolas: de 149 a 159 pesos mexicanos.

Game Pass Ultimate: de 229 a 249 pesos mexicanos.

Esta noticia, desde luego, no fue bien recibida por la comunidad. Los únicos países que se salvaron del aumento fueron Noruega, Dinamarca, Suiza, Arabia Saudita y Chile.

Además del servicio, Microsoft también realizó un ajuste de precio en su consola más potente de la actual generación. Es decir, la Xbox Series X, que ahora cuesta 549,99 euros —igual que la versión estándar de la PlayStation 5—.

El tiempo dirá si estos cambios provocarán un efecto negativo en la marca verde…

