Google Maps es una aplicación idónea para los viajes, ya sean en bicicleta, en transporte público o, incluso, en coche. Durante la temporada de verano, de hecho, muchos usuarios confían en el servicio de mapas de Google para organizar su trayecto y comprobar mucho más que la ruta por la que deben ir para llegar a su destino, pues la plataforma permite conocer el estado del tráfico, las carreteras cortadas o, incluso, dónde están ubicados los radares fijos y móviles.

Esta última opción puede ser especialmente útil para conocer con exactitud la ubicación del radar de tráfico y evitar una sanción. Google Maps, en concreto, muestra los radares fijos que la DGT tiene instalados por todo el territorio español con un distintivo naranja, mientras que los móviles; aquellos que la Dirección General de Tráfico o la Policía coloca de forma temporal, se marcan en color azul.

Ahora bien, la posibilidad de ver los radares en Google Maps no siempre está disponible en la app. Hay que realizar una serie de pasos para que la plataforma de mapa los muestre correctamente.

Pasos para ver los radares en Google Maps

Para poder ver los radares en Google Maps debes, en primer lugar, seleccionar el origen y el destino del trayecto. A continuación, la app te mostrará automáticamente una vista previa de la ruta. Verás que en el mapa aparecen diferentes iconos con una cámara y un fondo anaranjado: esos son los radares fijos que puedes encontrarte por el camino.

Para comprobar más en detalle la ubicación de los radares en Google Maps, solo tienes que hacer zoom en el mapa. Es importante que hagas este paso puesto a que en la vista previa la aplicación solo muestra una ubicación aproximada. De hecho, al acercar el mapa, es probable que aparezcan más radares en el trayecto.

Si en la ruta no aparecen ningún icono, significa que es muy probable que no haya radares fijos ni móviles durante el trayecto. Debes tener en cuenta, eso sí, que existe la posibilidad de que sí los haya, y que no aparezca porque no se han actualizado los datos.

Google, por otro lado, deja de mostrar los radares en Google Maps una vez el usuario inicia la ruta, aunque la app avisa de la existencia de los mismos cuando el conductor se está acercando para que reduzca o compruebe que va a la velocidad permitida en la vía. Si quieres que la app emita un aviso, debes tener activadas las indicaciones de voz. Puedes hacerlo pulsando en el icono del altavoz que aparece en pantalla y pulsar en el botón de “solo avisos”.

