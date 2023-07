Las elecciones generales de España ya están muy cerca. Tras su convocatoria, muchos nos hemos convertido en víctimas de los panfletos con la agenda política de cada partido y candidato. No obstante, si ya no quieres recibir propaganda electoral en tu domicilio, hay una forma de detener su llegada. El método es muy sencillo y solo necesitarás un certificado electrónico o Cl@ve.

Una vez llevado a cabo este procedimiento, sus cambios se guardarán para todas las elecciones futuras. Así, puedes estar tranquilo de que no recibirás propaganda electoral en ningún momento. Eso sí, siempre y cuando los partidos no tomen la ruta de dirigir sus panfletos a todos los habitantes de la comunidad, una pequeña trampa de aquellos que no quieren ceñirse a esta regla.

En la web del INE (Instituto Nacional de Estadística) se detallan las cláusulas para poder cumplimentar esta solicitud. La primera de ellas es que la exclusión para el envío de propaganda electoral tendrá efecto siempre que se haga dentro de los trece días posteriores a la convocatoria de elecciones.

Lamentablemente, si tu plan era dejar de recibir propaganda electoral para las elecciones del 23 de julio, has llegado un poco tarde. En este caso, tendrías que haberte registrado en la web antes del 12 de junio. Sin embargo, si no quieres ver estos panfletos en casa nunca más, lo mejor es que empieces con el procedimiento ahora mismo.

Cómo dejar de recibir propaganda electoral en España

Para no recibir más propaganda electoral, lo primero que tendrás que hacer será entrar en la web del INE. Aquí, el organismo pone a tu disposición un formulario que deberás cumplimentar de manera electrónica. Como te explicamos antes, debes contar con un certificado digital o Cl@ve.

En el lateral derecho de la pantalla, busca la opción Acceder con Cl@ve/Certificado y toca sobre ella. Bien, ahora es el momento de seleccionar el método de ingreso. Elige el que corresponda y continúa con la siguiente ventana.

Allí verás una nueva pantalla del INE con tu información personal. Para dejar de recibir propaganda electoral, busca el menú desplegable junto a Aparición en copias para partidos políticos y selecciona Excluido. Una vez hecho esto, toca sobre el botón Enviar solicitud.

Listo, a partir de este momento tu información será enviada a las sedes de los partidos políticos, quienes ahora sabrán que no debes recibir propaganda electoral. Esto aplica para todas las elecciones que están por venir, excluyendo, por supuesto, la más próxima.

