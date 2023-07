Christopher Nolan, de nueva cuenta, tiene encima los reflectores del mundo del entretenimiento. ¿La razón? Esta semana se estrenó su nueva película, Oppenheimer, un biopic sobre el padre de la bomba atómica. Como ya es habitual, cualquier producción del cineasta británico genera demasiada conversación. Ya sea entre sus más fieles seguidores, o incluso entre sus detractores. Sin embargo, ahora Christopher Nolan está llamando la atención por sus recientes declaraciones sobre James Bond.

Durante 2017, los rumores sobre la posibilidad de ver a Christopher Nolan dirigir una película de James Bond, específicamente Sin tiempo para morir, ganaron mucha fuerza. De hecho, múltiples reportes casi daban por segura la participación del cineasta. Sin embargo, al final no pudo cumplirse.

Pese a lo anterior, nunca ha negado su interés por llevar las riendas de un filme del 007. No lo hizo en el pasado, y tampoco lo ha hecho ahora.

Durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, Christopher Nolan dijo que para él sería un "privilegio" dirigir una película de James Bond. Eso sí, también aclaró que, para que eso suceda, deben cumplirse varios factores. El más importante, que el proyecto le llegue en un momento apropiado en su vida profesional:

Christopher Nolan se refiere, desde luego, a las restricciones que conlleva una franquicia como James Bond. A diferencia de muchas de las películas de su filmografía, con el agente británico no tiene total libertad para plasmar sus ideas. Ese podría ser, entonces, el principal impedimento para realizar una.

Ahora bien, si analizamos el presente de James Bond, podría ser una oportunidad ideal para que Christopher Nolan se haga cargo del próximo proyecto. ¿Por qué? Amazon, propietaria actual de la franquicia —tras comprar MGM—, se encuentra evaluando el futuro de la misma. Ni siquiera sabemos quién será el actor que tomará el lugar de Daniel Craig. En ese contexto, entonces, podría asumir la responsabilidad de darle forma a la nueva etapa del personaje.

Esta no es la primera vez que el director de Oppenheimer se deja querer por el 007. En 2018, tras haber negado su participación en Sin tiempo para morir, no ocultó su deseo por, en algún momento futuro, tener la oportunidad de liderar una entrega de James Bond:

"Me encantaría hacer una película de James Bond en algún momento de mi vida. Pero creo que esos productores, Barbara y Michael, hacen un trabajo tremendo, y Sam Mendes ha hecho un excelente trabajo con las últimas dos películas [‌Skyfall y ‌Spectre]. Precisamente, por eso creo que no me necesitan a mí. No tengo nada de especial. Pero siempre me he sentido inspirado por estas películas y me encantaría hacer una en algún punto de mi carrera".