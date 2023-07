Threads ya está aquí. El clon de Twitter basado en Instagram se lanzó en buena parte del mundo, con la excepción de los países de la UE, y su estreno ha dejado varias curiosidades.

De hecho, podríamos decir que las primeras horas de la nueva red social se vivieron en medio de la euforia y el caos. Millones de personas no quisieron perderse el debut de la plataforma de Mark Zuckerberg, que incluso llegó a sufrir algunos problemas de funcionamiento debido al enorme caudal de nuevos usuarios que ingresaban.

Como el lanzamiento de Threads ha estado plagado de peculiaridades, queremos aprovechar estas líneas para contarles las más importantes. Desde el bestial ritmo de registro de nuevos usuarios, hasta las quejas por la falta de algunas características claves, sin olvidarnos de los "trucos del algoritmo" para tratar de robarle comunidad a Twitter desde el primer minuto.

1 millón de usuarios en una hora

El lanzamiento de Threads estaba originalmente programado para la mañana de este jueves, pero Meta cambió sus planes y lo adelantó para el miércoles. A partir de las 19:00, hora del Este, se "abrieron las puertas" de esta nueva red social, y el registro de nuevos usuarios fue sencillamente bestial.

De hecho, Threads promedió su primer millón de usuarios durante sus 60 minutos iniciales. Y el ritmo fue creciendo de forma brutal. Mark Zuckerberg indicó que se produjeron 10 millones de altas en 7 horas, y actualmente el número ya está por encima de los 30 millones.

Si lo comparamos con otras redes sociales, lo de Threads es impactante. Twitter necesitó de 2 años para llegar a 1 millón de usuarios, en tanto que Instagram lo hizo en dos meses. Eran épocas diferentes, es cierto, y como punto a favor de Meta para "abultar" la estadística está que muchísimos usuarios optaron por registrarse importando una cuenta de Instagram ya existente.

Meta ha logrado generar un interés legítimo en su nuevo producto. El verdadero desafío ahora será retener la atención de estos millones de usuarios que han llegado buscando la alternativa definitiva a Twitter.

Más allá de la confusión inicial generada por la interfaz de la app (que ampliaremos más adelante), hubo dos características ausentes en el lanzamiento de Threads que llamaron mucho la atención. En primer lugar, la falta de soporte para hashtags, una función que ya es de uso común en todas las redes sociales. Un caso curioso, sin dudas, considerando que Instagram sí permite usarlos. Es probable que Meta añada esta función en las próximas semanas, cuando se estabilice el ingreso de nuevos usuarios.

La falta de una opción para enviar mensajes directos ha generado cierto disgusto entre los usuarios. Aunque todavía no está demasiado claro si esto ha sido a propósito. No olvidemos que Meta ya tiene su plataforma de mensajería (Messenger) integrada en Instagram. De modo que no es ilógico pensar que la compañía pretenda, al menor por ahora, reservar las comunicaciones privadas a esa app.

Adam Mosseri, jefe de Instagram, dejó en claro que varias funciones que hoy no están en Threads llegarán más adelante. Aunque en una de sus publicaciones parece dar a entender que los mensajes directos todavía no son prioridad:

"La verdadera prueba no es si podemos generar mucho hype, sino si todos encuentran suficiente valor en la aplicación para seguir usándola con el tiempo. Y hay toneladas de elementos básicos que faltan: búsqueda, hashtags, un feed de seguimiento, sincronización de gráficos, soporte para el Fediverso, mensajería tal vez. Estamos en ello. El (increíble) equipo se está poniendo en marcha. Pero tengan en cuenta que llevará tiempo". Adam Mosseri en Threads.

El caos del feed principal

Todos los que llegamos a Threads nos topamos con un feed principal caótico. Si bien la configuración inicial de la cuenta te permite seguir automáticamente a todas las que ya sigues en Instagram —si es que importas tu perfil desde allí, claro—, muchos optamos por empezar desde cero. Y la cosa se puso rara inmediatamente.

Por más que aún no siguieras a nadie, la primera vez que entrabas a Threads te encontrabas con que la pantalla principal no aparecía vacía. Por el contrario, estaba repleta de publicaciones de cuentas completamente aleatorias —las que tuvieron acceso temprano al servicio—, que hacían bastante confusa la adaptación.

Threads no tiene un feed donde solo puedas ver lo que publican las cuentas que sigues. La función está en camino, prometieron Mosseri y Zuckerberg, pero hubiera sido bueno que estuviera disponible desde el principio.

Otro punto a tener en cuenta es que, por más que cambies la configuración de notificaciones para hacer la experiencia más amigable, los hilos de terceros a los que no sigues continúan apareciendo en tu feed cuando alguien a quien sí sigues los responde. Es evidente que Meta tiene mucho trabajo por hacer en esta faceta de la red social.

Threads (aún) no soporta GIFs de forma nativa

Esta probablemente sea la mayor decepción entre quienes están dando sus primeros pasos en Threads. La red social permite subir fotos y vídeos, pero todavía no brinda soporte nativo para GIFs. Y tampoco puedes agregarlos desde el teclado de Google, por ejemplo, si utilizas un smartphone con Android.

El único modo de publicar GIFs en Threads, al menos por ahora, es descargándolos en el móvil y adjuntándolos al hilo a publicar. Aunque la experiencia puede variar según cada usuario. En mi caso, pude publicar uno al abrir un hilo, pero cuando cargué otro en las respuestas al hilo de un tercero, apareció como una imagen estática. Seguramente se trate de un bug que Meta resolverá pronto.

¿Robándole comunidad a Elon?

Más allá de las primeras impresiones de Threads, las características que faltan y las que están por venir, lo más curioso de su lanzamiento fue la aparición de "recomendaciones" de cuentas provenientes de Twitter. Ciertamente, no fui el único que se percató de esto, pero me pareció algo muy loco.

¿A qué me refiero? Que a los pocos minutos de usar la app, el feed de Threads comenzó a mostrarme publicaciones de personas a las que sigo en Twitter y que también estaban llegando a la nueva red social. Lo llamativo es que no seguía a ninguna de ellas en Instagram ni tenía ningún tipo de relación por fuera de la plataforma del pajarito.

Aquí seguramente estarán jugando un papel crucial los algoritmos de Meta y la enorme masa de datos que recopila de nuestra actividad en línea. Aunque es imposible no sentir que es una suerte de estocada al hígado de Elon Musk, para tratar de "robarle" su comunidad.

Bonus: el dardo de Zuck en Twitter

Lo creas o no, Mark Zuckerberg tiene cuenta de Twitter. Sin embargo, hasta anoche, el perfil con poco más de 610.500 seguidores llevaba más de 10 años sin actividad. Más específicamente, Zuck no tuiteaba desde el 18 de enero de 2012. Pero optó por volver al ruedo apenas una hora después del estreno de Threads, cuando todo seguramente era euforia en Menlo Park.

¿Qué tuiteó el CEO de Meta? El meme de los dos Spider-Man que se señalan. La publicación salió sin texto ni menciones particulares, pero con la evidente intención de ponerle picante a la competencia. Y tuvo la repercusión esperada: ya acumula más de 24.000 retuits, 7.100 citas y 176.000 Me Gusta.

