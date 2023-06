Recientemente ha circulado por internet la noticia del brote de lo que en principio parece un raro virus respiratorio: el metapneumovirus. Con todo lo que llevamos vivido desde que comenzó la pandemia de COVID-19, se ha generado algo de revuelo en redes sociales. Sin embargo, hay varias cosas que deberíamos tener en cuenta antes de alarmarnos. Porque no, no hay motivos para hacerlo.

Lo primero que debemos saber es que la noticia de CNN en Español que circula por redes sociales hace referencia a un brote de este virus respiratorio en Estados Unidos. No hay signos de alarma en España, como veremos a continuación.

Además, aunque se habla sobre el metapneumovirus prácticamente como si fuese un virus nuevo, lo cierto es que no lo es, para nada. Los médicos especializados en virus respiratorios lo conocen muy bien, pues hace más de 20 años que circula por prácticamente todo el mundo durante cada primavera. En definitiva, sí, esta es la época en la que pueden darse más infecciones por este virus, pero no hay motivos para alarmarse.

Este no es un virus respiratorio nuevo

El metapneumovirus es un virus respiratorio que se descubrió en 2001, en los Países Bajos. Unos investigadores estaban estudiando muestras tomadas de niños que habían caído muy enfermos con algún tipo de virus respiratorio. Algunos incluso habían necesitado ventilación mecánica.

El virus no parecía ser ninguno de cuya existencia hubiese constancia en la literatura científica, por lo que comenzaron un análisis exhaustivo. Primero lo cultivaron en el laboratorio en células de perro, pollo y mono. Esto se hace porque los virus no pueden replicarse ni sobrevivir fuera de las células, por lo que se usaron estas como sustrato. Después, se miraron los virus al microscopio para comprobar si su estructura se parecía a la de algún patógeno conocido.

Inicialmente les recordó a los paramixovirus, de los cuales forman parte el sarampión y el virus respiratorio sincitial. No obstante, un análisis más detallado encontró al más cercano de sus parientes. El metapneumovirus aviar. Este, como su propio nombre indica, infecta a las aves, pero no a los humanos. No obstante, se piensa que en algún momento pudo mutar y saltar a los humanos, dando lugar a este nuevo virus respiratorio.

Una vez que llegaron a esta conclusión, los investigadores analizaron muestras de células tomadas de pacientes desde 1958. Todas correspondían a virus respiratorios sin identificar. Y, efectivamente, en muchos casos resultó ser el mismo.

Mujer limpiándose la nariz.

¿Cuáles son los síntomas del metapneumovirus?

Generalmente, el metapneumovirus se manifiesta como un catarro, que suele darse en niños y adultos mayores de 65 años. No suele entrañar riesgos, aunque los bebés de 0 a 5 meses y los pacientes inmunodeprimidos si pueden enfermar gravemente, llegando a requerir ventilación mecánica y cuidados intensivos.

Eso es lo que han alertado en Estados Unidos: que los ingresos en UCI de ancianos y niños por este virus respiratorio han aumentado durante la última primavera. Es normal, pues es un virus estacional que tiene en este periodo su principal época de expansión.

Una situación normal en la mayoría del mundo

En Estados Unidos tendrán que investigar las causas de este brote. Sin embargo, en otros países no hay ningún tipo de alerta al respecto. En España, por ejemplo, esta primavera no se ha registrado un incremento de casos ni en niños ni en adultos.

Sobre los primeros, desde Hipertextual hemos hablado con la pediatra Irene Maté, quien sostiene que este es un virus que generalmente cursa como un catarro, de modo que a veces no llega ni siquiera a identificarse. Aun así, esta primavera no ha habido cifras de catarros infantiles por encima de lo normal. Tampoco ha habido más ingresos ni casos graves por este virus respiratorio.

En cuanto a los adultos, hemos preguntado a Inmaculada Casas Flecha, viróloga del Laboratorio de Referencia e Investigación en Virus Respiratorios del Centro Nacional de Microbiología. Esta recuerda que “el metapneumovirus es un virus respiratorio primaveral, que comienza a circular a finales de enero-febrero”. Y añade que “esta temporada también ha sido así y hemos tenido casos en febrero-marzo, pero nada excepcional a las temporadas prepandémicas”.

Por lo tanto, no, no hay que temer a este virus respiratorio más de lo que tememos a otros virus estacionales. Que no cunda el pánico.

