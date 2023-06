El interminable conflicto que existe entre el copyright y el contenido artístico generado con la IA ahora alcanzó a los videojuegos. El desarrollador Simon Carless explicó, a través de Reddit, que recién envió un título a Valve para pasar por el habitual proceso de aprobación previo al lanzamiento en Steam. Los dirigidos por Gabe Newell, sin embargo, le pusieron el freno. ¿La razón? Su proyecto tiene contenidos generados con inteligencia artificial.

Para Carless y el resto de la comunidad de desarrolladores, por supuesto, la negativa de la compañía ha sido una total sorpresa. Parece que Valve, sin hacer mucho ruido, actualizó su normativa recientemente y ahora prohíbe los videojuegos cuyos assets de arte fueron creados apoyándose en herramientas de inteligencia artificial.

Cuando el susodicho se puso en contacto con Valve para obtener más información del bloqueo, desde la empresa respondieron que ya no pueden aprobar juegos que no demuestren la propiedad legal de los contenidos.

Uno de los mayores inconvenientes de la inteligencia artificial, específicamente en lo que refiere a la creación de material artístico, es que la base de datos de aprendizaje muchas veces pertenece a contenidos registrados por artistas. Por lo tanto, el resultado final puede ser muy similar a una obra ya existente. Valve, evidentemente, prefiere evitar problemas de demandas por derechos de autor. Después de todo, ellos tienen la última palabra sobre si un juego se distribuye —o no— a través de Steam.

Carless compartió la respuesta que obtuvo de Valve, ocultando el nombre de su juego.

Como la propiedad legal de dicho arte generado por inteligencia artificial no está clara, no podemos enviar tu juego mientras contenga estos activos, a menos que puedas comprobar que posees los derechos de toda la propiedad intelectual de los datos usados en el entrenamiento de la IA para crear los assets de tu juego."

Después de revisarlo, identificamos propiedad intelectual en [Nombre del juego] que parece pertenecer a uno o más terceros. En particular, [Nombre del juego] contiene assets de arte generados por inteligencia artificial que podrían depender de material perteneciente a terceros.

El desarrollador implicado todavía tiene la oportunidad de recibir luz verde por parte de Valve. Eso sí, la compañía le advirtió que solo tiene acceso a un solo intento. Si lo vuelve a enviar y el juego mantiene contenidos generados por inteligencia artificial o no se ha comprobado la propiedad de los datos, se le bloqueará definitivamente.

No podemos enviar juegos en los cuales el desarrollador no tiene los derechos necesarios. En este momento, nos negamos a distribuir tu juego, ya que no está claro si la tecnología de inteligencia artificial utilizada para crear los assets también tiene los derechos sobre los datos de entrenamiento.”

Valve.