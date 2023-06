Mientras Spider-Man: cruzando el multiverso sigue convocando a cientos de personas en el cine y generando críticas positivas, ya se tiene un primer vistazo sobre el corto animado que tendrá Miles Morales y que también forma parte de la franquicia. Esta pieza lleva por título The Spider Within. La producción explorará un lado complejo del personaje: su manejo de la ansiedad.

Spider-Man, tanto en los cómics como en la reciente versión animada de Sony, ha compaginado de buena manera el lado heroico junto con sus preocupaciones personales. Puede que, en la historia de las novelas gráficas, esta figura sea una de las más ricas y complejas de analizar, si se piensa tanto en sus responsabilidades como protector y, también, en sus intereses cuando no usa el traje.

Spider-Man: cruzando el multiverso ya dejó algunas pistas en ese sentido, con referencias hacia la salud mental, explorando cuán complejo puede ser el vínculo entre padre e hijo y la influencia del pasado en la vida de las personas. Con The Spider Within, Sony propone ir un poco más allá en este sentido, dando aún más espacio a la lucha interna que experimenta Miles Morales contra la ansiedad, mientras debe seguir siendo el mejor vecino del barrio cuando usa su traje.

The Spider Within: una primera imagen y palabras del director

A través del Spider-Verse, conformado hasta ahora por Spider-Man: un nuevo universo y Spider-Man: cruzando el multiverso, se ha mostrado una visión luminosa del personaje. En The Spider Within se abordará a esta figura desde el género del terror. ¿Qué ocurre? Miles Morales (con voz de Shameik Moore) experimenta episodios de ansiedad debido a su nuevo rol como Spider-Man. Estos se producen en un momento de vida donde transita entre la infancia y la adolescencia.

En relación con esa transición, la ansiedad y el género desde el cual es abordada esta producción, el director Jarelle Dampier dijo lo siguiente en The Wrap: “Mi género favorito es el terror. Es el sobre perfecto para dar grandes mensajes, especialmente a las audiencias más jóvenes. Es algo que hemos evitado durante mucho tiempo”. En relación con Miles Morales, Dampier explicó: “Si tomas un personaje que los niños realmente aman y lo pones en una situación emocional, creo que sacarán mucho provecho de él. Digo niños, pero en realidad estoy hablando de todos nosotros”.

El origen de este corto animado

La historia que se cuenta en The Spider Within está relacionada con la parálisis del sueño, que puede definirse como la incapacidad temporal de una persona para moverse o hablar mientras duerme o al levantarse. Por lo general, este escenario resulta aterrador para quienes lo sufren. Una de ellas es el director del corto animado, Jarelle Dampier.

En relación con la parálisis del sueño y la producción, Dampier explicó en el medio citado: “Eso me condujo al nacimiento de esta idea. Cuando hablamos sobre algo que sientes que podría ser relevante para la historia de Miles (Morales), una de las cosas que no quería hacer era inyectar un problema sin que él realmente se ocupara de eso”. A través de ese corto animado, el personaje experimentará ataques de pánico.

Acerca de por qué explorar esta área de Miles Morales de esa manera, con un corto, y no durante las producciones ya estrenadas, Dampier dijo: “Las películas son tan grandes, excelentes e impresionantes, que nunca hemos podido tener ese momento de la vida. Creo que el terror es uno de esos grandes géneros que puedes usar para intimar y descubrir qué es lo que realmente hace funcionar a este personaje, qué lo asusta y qué va a hacer para superarlo”.

The Spider Within fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. Por ahora, se desconoce cómo será la distribución del cortometraje y, también, el momento temporal en el que ocurre dentro de la franquicia. Durante la entrevista mencionada, el Jarelle Dampier no pudo aclarar estos aspectos.

