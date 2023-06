Valencia ya no forma parte de los posibles destinos de Tesla para abrir una nueva fábrica de coches eléctricos. Según Economía Digital, la automotriz dirigida por Elon Musk se molestó con las filtraciones recientes y decidió eliminarlos de los candidatos. Al menos en este momento, la negociación que estaba en curso ahora es inexistente.

"Ximo Puig dijo que el tema de Tesla salió a la luz por una filtración interna que encabronó mucho a Tesla", mencionó una fuente consultada por dicho medio.

Los liderados por Elon Musk, entonces, están furiosos porque información confidencial llegó a los oídos de la prensa mientras la negociación estaba en marcha.

Fue el pasado 8 de junio cuando, de acuerdo a El Mundo, Tesla inició conversaciones con la Generalitat Valenciana hace un año para construir una nueva fábrica en la región. De hecho, directivos de la compañía ya habían visitado Valencia para evaluar algunas ubicaciones.

Es importante mencionar, eso sí, que Tesla y las autoridades de Valencia todavía no finalizaban un acuerdo. Según un reporte de Eldiario.es, las negociaciones estaban bien encaminadas, más no cerradas.

Tesla, de hecho, consideraba hacer una inversión cercana a los 4.500 millones de euros en Valencia, superando así a la realizada por Volkswagen (3.000 millones). Formaría parte de un ambicioso plan de la Generalitat para que importantes compañías del sector establecieran operaciones en Valencia. El objetivo es atraer una inversión de 24.400 millones de euros y generar 43.000 empleos.

Las elecciones de España, otro obstáculo para Tesla

Más allá de la filtración mencionada, otro de los motivos que habría causado dudas en Tesla es que Pedro Sánchez, presidente de España, no se involucró lo suficiente en el tema.

Elon Musk estuvo de gira en Europa reuniéndose con altos mandatarios de países que igualmente están impulsando la movilidad eléctrica. Entre ellos, Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia. Sánchez, no obstante, no podía intervenir porque no es posible celebrar reuniones multilaterales ocho semanas antes de las elecciones de un país de la Unión Europea.

Debemos recordar que España se encuentra en plena etapa electoral de cara a las elecciones generales que tendrán lugar el próximo 23 de julio. El sector político, por lo tanto, ha visto alterada su agenda de manera significativa, y eso ha repercutido en la negociación de Tesla con Valencia. Economía Digital menciona que Puig se ha quedado sin el apoyo suficiente del más alto nivel del gobierno español.

¿Hay posibilidad de que Tesla reactive su interés en abrir una Gigafactory en Valencia? Al menos en este momento, luce complicado. El mismo medio citado asegura que Puig, viendo cómo la posibilidad de Tesla se desvanece, está redoblando esfuerzos para atraer inversión de otras empresas extranjeras.

Tesla, por su parte, continuará buscando un nuevo destino más allá de Valencia. Uno de los países que habría levantado la mano para hacerse con la segunda Gigafactory europea (tras la de Berlín) es Portugal. No hay duda de que serán varios los que mostrarán interés después de que España fuera eliminada de la lista de candidatos.

