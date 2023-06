Tesla ha firmado un acuerdo de intenciones con la Generalitat Valenciana para la instalación de su segunda Gigafactory de fabricación de coches y baterías eléctricas en Europa. Será una inversión de 4.500 millones de euros por medio del cual la compañía dirigida por Elon Musk busca incrementar significativamente la producción de vehículos y batería en el continente europeo.

Según El Mundo, las negociaciones entre Tesla y la Generalitat Valenciana iniciaron hace un año y se han hecho una realidad por medio de la firma de un acuerdo de intenciones. También se menciona una visita de altos directivos de la firma americana para conocer ubicaciones de la futura segunda Gigafactory en Europa.

Eso sí, Valencia se acoge a una cláusula de confidencialidad para no revelar más detalles sobre la operación. Aunque no desmienten que se trata de una situación similar a la de la fábrica de coches eléctricos de Volkswagen en la comunidad autónoma. De acuerdo a fuentes autonómicas consultadas por Eldiario.es, aunque las negociaciones "no están cerradas al cien por cien, sí están muy encauzadas", con la idea de que se puedan confirmar antes del cambio de Gobierno.

El pasado 19 de mayo, Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, señaló en el Forum Europa Tribuna Mediterranea, que se mantenían negociaciones abiertas a altos niveles con diez grandes compañías para que se instalen en la comunidad autónoma. Según el político, crearía 43.000 empleos directos.

No sería una sorpresa que esta se convierta en la Gigafactory de Tesla europea, donde se fabrique el futuro vehículo 100 % eléctrico de 25.000 euros de la compañía. Esto gracias a nuevos métodos de ensamblaje y tecnología más económica, incluyendo la forma en que se hacen las baterías.

Tesla hará una inversión de 1.500 millones de euros mayor a Volkswagen en España

De hacerse realidad, Tesla haría una inversión de 1.500 millones de euros mayor a lo que se ha comprometido Volkswagen en España. Mientras que, para la futura Gigafactory España, dedicaría unos 4.500 millones de euros, la multinacional alemana solo invertirá 3.000 millones.

El pasado 19 de mayo, Ximo Puig, presidente de la Generalitat, había señalado en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea que su ejecutivo mantenía abiertas negociaciones “al más alto nivel” con diez grandes compañías para que se instalasen allí, que podrían suponer una inversión de 24.400 millones de euros y la creación de 43.000 empleos directos.

Los esfuerzo de Tesla han rendido bastantes frutos en Europa tras la inauguración de la Gigafactory en Berlín, donde solamente se fabrican las tres versiones del Model Y. Pero el SUV crossover ya se ha convertido en el coche más vendido del continente —y del mundo— durante el primer trimestre de 2023.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente