El Summer Game Fest de Geoff Keighley arrojó varios anuncios sobre lo que se viene para la industria de los videojuegos en los próximos meses, y entre los más interesantes estuvo el de Spider-Man 2. El nuevo juego de PS5 tiene fecha de lanzamiento confirmada, pero también se han dado a conocer algunas novedades interesantes sobre los villanos. Y Venom es quien, claramente, se lleva todas las miradas.

Pero primero lo primero. Insomniac Games confirmó que Spider-Man 2 llegará a la PS5 el próximo 20 de octubre. De esta forma, se ha ratificado la intención del estudio de lanzar el esperado título en el transcurso del otoño. La buena noticia para los impacientes es que podrán reservarlo desde el 16 de junio, y estará disponible en distintas versiones con incentivos e ítems exclusivos.

Sin embargo, como dijimos al comienzo, la parte más curiosa del anuncio de la fecha de lanzamiento de Spider-Man 2 se ha relacionado con Venom. Insomniac Games se refirió a lo que ya se había revelado en el reciente PlayStation Showcase: el simbionte no será el único enemigo al que deberán enfrentarse Peter Parker y Miles Morales. También dirán presente Lagarto (Curt Connors) y Kraven el Cazador.

Está más que claro, no obstante, que Venom será la principal amenaza de los héroes. No por nada, los tráilers del juego han hecho especial hincapié en su inclusión en esta propuesta. Sin embargo, los desarrolladores de Spider-Man 2 han revelado un detalle muy peculiar sobre la identidad del personaje.

El Venom de Spider-Man 2 (PS5) no es quien imaginas

Durante los anuncios sobre el lanzamiento de Spider-Man 2, Bryan Intihar, director creativo de Insomniac Games, apareció sobre el escenario del Summer Game Fest. Durante su entrevista con Geoff Keighley, el directivo confirmó que la versión de Venom que aparecerá en el juego de PS5 no será la de Eddie Brock, su huésped más conocido (y popular).

Consultado sobre si el Venom de Spider-Man 2 estaría vinculado a la variante creada por Norman Osborn (Tierra-138), o si sería Eddie Brock, Intihar no titubeó, pero dejó lugar para la sorpresa. "No es Eddie Brock. Nuestro objetivo era contar una nueva historia, algo que no hubieras visto en los cómics y en las películas. Obviamente, amamos a Venom por una razón. Todas las cosas que amas del personaje van a estar allí, pero tendrás que jugar el juego para averiguar cómo se desarrolla el argumento y quién es Venom", explicó.

No quedan dudas de que la apuesta de los desarrolladores de Spider-Man 2 alrededor de Venom es interesante. Es sabido que, a lo largo de su historia en los cómics, el simbionte ha tenido múltiples huéspedes más allá del propio Hombre Araña y Eddie Brock. Desde Mac Gargan (Scorpion) y Flash Thompson, hasta Quentin Beck (Mysterio), entre muchos otros.

Sin embargo, si Insomniac realmente desea alejarse de los cómics y las películas con una historia nueva alrededor de Venom, será interesante ver cómo se resuelve. No olvidemos que el actor que prestará su voz al personaje será Tony Todd, conocido por protagonizar la serie de películas de terror Candyman.

El próximo 20 de octubre, se resolverán todas las dudas sobre Venom con el lanzamiento de Spider-Man 2. La versión estándar del juego costará 69,99 dólares/libras o 79,99 euros. Quienes accedan a la preventa recibirán trajes especiales para Peter y Miles, así como gadgets especiales y puntos de habilidad. También saldrán a la venta una edición Digital Deluxe (79,99 dólares/libras, 89,99 euros) y una Collector’s Edition (229,99 dólares, 219,99 libras o 249,99 euros).

