El primer vuelo de la Starship ha dejado a SpaceX con sed de revancha. Si bien la compañía lo consideró exitoso, la imposibilidad de llegar a la órbita terrestre es una espina que los de Elon Musk se quieren quitar. Y por ello trabajan sin descanso para que el segundo lanzamiento se realice lo antes posible, y con una gran cantidad de cambios en comparación con la prueba original.

Fue el propio Elon Musk (vía Ars Technica) quien recientemente confirmó que harán más de 1.000 modificaciones para el segundo despegue de la Starship. Las mismas impactarán en la nave homónima y el cohete Super Heavy, pero no se limitarán a ellos. También se espera la implementación de un nuevo procedimiento para lograr la separación de etapas, así como varias mejoras sobre la plataforma de lanzamiento.

Durante su participación en un Espacio de Twitter, el CEO de SpaceX dijo que ve una probabilidad de alcanzar la órbita terrestre bastante más alta que la del primer vuelo de pruebas de la Starship. No obstante, dejó en claro que todavía está lejos de ser de un 100 %.

"Realmente hay una gran cantidad de cambios entre el último vuelo de la Starship y este. Más de 1.000. Creo que la probabilidad de que este próximo despegue funcione y llegue a la órbita es mucho mayor que la del anterior. Tal vez sea como del 60 %. Depende de qué tan bien lo hagamos en la separación de etapas", afirmó Elon Musk.

Qué cambiará SpaceX para el segundo lanzamiento de la Starship

Si bien el magnate no mencionó todos los cambios que se aplicarán a la Starship para su segundo vuelo de pruebas, sí comentó los más importantes. Uno de los puntos cruciales para su éxito será la separación de la etapa superior y el cohete Super Heavy. Este fue uno de los fallos durante la prueba de abril, que finalizó con un "desmontaje rápido no programado"; un modo elegante de decir que el vehículo explotó en pleno vuelo.

Para asegurarse de que las etapas se separen, SpaceX probará a hacerlo "en caliente". Según explicó Elon Musk, los 6 motores de la Starship se encenderán antes de que se apaguen completamente los 33 motores Raptor del Super Heavy. En términos sencillos, esto hará que el cohete salga despedido. Una técnica de desacople que no es nueva, pero que no se ha utilizado previamente en plataformas estadounidenses.

Como la ignición de los motores de la Starship se realizará antes de separarse del Super Heavy, se incorporará una suerte de extensión con ventilaciones entre ambos. De esta forma, se buscará darle una salida segura a los gases calientes generados por la puesta en marcha de los motores de la nave todavía acoplada.

Sumado a esto, SpaceX ha tenido que cambiar el diseño de la parte superior del cohete para añadir un escudo térmico de protección. Como la empresa apuesta a reutilizar el Super Heavy, debe evitar que se incinere cada vez que la motorización de Starship se encienda.

Más cambios

Los motores Raptor del cohete Super Heavy también serán optimizados para el segundo lanzamiento de la Starship. Elon Musk mencionó mejoras para evitar la fuga de gases sobrecalentados, y un blindaje más fuerte para que los propulsores no se dañen entre sí. Pero eso no es todo. El sistema de control del empuje vectorial pasará a ser eléctrico, en lugar del hidráulico utilizado en el primer vuelo.

En la plataforma de lanzamiento de SpaceX también se están realizando modificaciones notorias. Recordemos que en el primer vuelo de la Starship, la violencia del despegue fue tal que dejó un hoyo en el suelo. Se estima que los escombros —incluidos grandes trozos de cemento, láminas de acero inoxidable y otras piezas metálicas— se esparcieron en un área de casi 156 hectáreas, y hasta provocaron un incendio.

Para evitar que algo así vuelva a suceder, Elon Musk dice que han optado por una solución "extrema". Por ello, aplicaron 1.000 metros cúbicos de concreto reforzado con acero, con dos placas de acero refrigeradas con agua por encima. "Es como un gigantesco cabezal de ducha al revés. Lanzará agua hacia arriba mientras el cohete está sobre la plataforma para contrarrestar el tremendo calor del propulsor", explicó el magnate.

El lanzamiento de la segunda Starship todavía no tiene fecha confirmada. A fines de abril se dijo que las modificaciones a la nave y la plataforma de lanzamiento estarían listas en 60 días. No obstante, dicho período casi finaliza y todavía no hay novedades formales. Elon Musk dijo el último sábado que tendrían todo preparado en un plazo de 6 semanas. De concretarse, esto ubicaría un hipotético nuevo vuelo recién para agosto como fecha más temprana. De todos modos, SpaceX primero debe recibir una nueva autorización por parte de la Administración Federal de Aviación.

