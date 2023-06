Silvio Berlusconi, una de las figuras empresariales y políticas más importantes y polémicas en la historia contemporánea, murió este lunes 12 de junio de 2023. Su influencia se extendió hacia distintas zonas de la sociedad italiana, haciéndose notar de distintas maneras, no siempre de la mejor y sin controversia, como Primer Ministro de Italia. Parte de su vida no fue ajena a documentalistas que se interesaron en ella.

Silvio Berlusconi fue un magnate de los medios de comunicación y político italiano. Nació en Milán el 29 de septiembre de 1936. Como parte de su trayectoria empresarial, se cuenta la fundación de la compañía de medios Mediaset. En ella se agrupan canales de televisión, radios y empresas de producción de cine. A la par que avanzó con el desarrollo de esta empresa, se fue gestando su interés por la política.

Su carrera política comenzó durante la década de 1990. Fue 1994 cuando fundó su propio partido político, Forza Italia, una agrupación de derecha y centro-derecha. Ese mismo año, se produjo su primer arribo al cargo de Primer Ministro de Italia. Este lo dejaría al poco tiempo, un año después, debido a múltiples conflictos políticos y financieros. Volvería a ser elegido para el puesto en 2001 y 2008. Su vida, así como su andar político y la relación deportiva a través del Associazione Calcio Milan de la Serie A, fue registrada en los siguientes documentales.

La vida e influencia de Silvio Berlusconi: documentales

Silvio Berlusconi no dejó indiferente a quienes tenían acceso a él. Esa sensación, en el contacto directo, se maximizaba cuando la figura se relacionaba con áreas masivas de la sociedad. La política y el deporte, en Italia, son dos de las más importantes. En ambos, a su manera, Berlusconi se construyó su propio espacio en la historia del país. Parte de esa trayectoria puede verse a través de los siguientes tres documentales.

Videocracy (2009), de Erik Gandini

¿Cómo Silvio Berlusconi construyó su imagen? Lo hizo a través de su grupo de medios de comunicación, un trampolín con el cual proyectarse hacia la escena política. Este documental de Erick Gandini aborda a la sociedad italiana mediante la televisión. El título ya es sugerente en relación con lo que desea contar, mediante distintas personalidades de esa industria. En el caso de Berlusconi, fue a través de su emporio mediático y luego con su influencia polémica como logró construir una reputación tan poderosa como polémica en Italia, principalmente, y fuera de ella también.

Para dimensionar qué ofrece este documental, vale un fragmento de la crítica hecha por La Nación: "Videocracy intenta retratar desde el interior las consecuencias de un experimento televisivo del que los italianos han sido objeto durante tres décadas. Gandini obtiene acceso a las esferas más poderosas y se acerca incluso a la villa veraniega del líder del partido Popolo della Libertà en Cerdeña, y revela las claves de la que ahora se conoce como la República Televisiva Italiana, una nación en la que pasar de presentadora de TV a ministra de Equidad de Género es algo absolutamente natural".

La relación de Silvio Berlusconi con la televisión y su manera de gestionar su emporio comunicacional da pie al documental para describir a una parte de la sociedad italiana, a través de una de sus figuras contemporáneas más representativas. Una de las frases que se puede escuchar en el tráiler sirve de prefacio a lo que luego ocurriría con Berlusconi: "Enciendes la televisión. La gente te ve en y te haces popular. Cualquiera puede serlo. Basta con aparecer".

Silvio Forever (2011), de Roberto Faenza

Este documental es descrito como una biografía no autorizada sobre Silvio Berlusconi. Se trata de un repaso por distintas épocas de la vida del personaje, a través de las cuales se puede comprender cómo fue construyéndose a sí mismo hasta llegar a posicionarse como una figura clave en la historia contemporánea de Italia.

La sinopsis dice lo siguiente: "Esta 'biografía no autorizada' del ex primer ministro italiano, compilada de manera imaginativa y de ritmo acelerado, presenta únicamente palabras pronunciadas por Berlusconi en entrevistas, mítines y declaraciones públicas. Relata la historia de un ícono, un símbolo vivo de Italia, que aparentemente influyó en cada desarrollo importante en Italia, contagiando su inimitable confianza en sí mismo y optimismo a aquellos que necesitan una mano que los guíe".

De acuerdo con la reseña de Cine Europa, Silvio Forever tiene como "peculiaridad que el hilo conductor es la voz del mismo Berlusconi, que proporciona una imagen pletórica y a fin de cuentas simpática". Se puede ver en la plataforma de Amazon Prime Video.

My Way: The rise and fall of Silvio Berlusconi (2016), de Antongiulio Panizzi

Puede que sea uno de los trabajos documentales más relevantes sobre la vida y obra de Silvio Berlusconi. La figura fue capaz de moverse por distintas áreas de la sociedad italiana. Se le podía ver un día en el Estadio Giuseppe Meazza y, horas después, en una cena rodeado de personalidades de la política y la farándula italiana.

My Way: The rise and fall of Silvio Berlusconi también es conocido por el título Il mio cammino, en italiano. Describe, de forma detallada, cómo fue el ascenso político de Berlusconi, además de explorar distintas áreas de su carrera empresarial. Entre tanto, también son abordados los escándalos y controversias relacionados del personaje. Dentro de ellas se encuentran señalamientos de corrupción, abuso de poder y vínculos con criminales.

Uno de los aspectos llamativos de este documental es que se cuenta con la propia voz de Silvio Berlusconi y con otros expertos, periodistas y analistas que abordan su liderazgo como figura empresarial y política. De esa manera, se evalúa la influencia del personaje desde distintas perspectivas.

A través de estas obras es posible dimensionar parte de la influencia de una figura polarizante en Italia y, probablemente, también fuera de ella. Para sus seguidores, es una suerte de figura religiosa a la cual entregar su fe; para los opositores, Silvio Berlusconi encarnó a alguien marcado por la corrupción y la manipulación a través de sus medios de comunicación. Murió con 86 años de edad.

