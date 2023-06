De manera completamente inesperada, Marvel Studios ha liberado los primeros 5 minutos de Secret Invasion, su nueva gran serie exclusiva de Disney+. Pese a que el estreno del primer episodio está programado para el próximo 21 de junio, desde ahora quieren elevar la expectación de su numerosa audiencia. A continuación, te contamos cómo puedes disfrutar las primeras escenas.

Para ver los primeros 5 minutos de Secret Invasion debes dirigirte al siguiente enlace. Una vez dentro, verás un campo para ingresar una contraseña. No te preocupes, no requieres habilidades de hacker ni mucho menos llamar al número personal de Kevin Feige para solicitarla. Nosotros mismos te la compartimos: RSD3PX5N7S.

Cuando la contraseña se ingresa correctamente, automáticamente se desbloquea un reproductor de vídeo para ver Secret Invasion.

Es importante señalar que esta es la primera vez que Marvel Studios emplea este tipo de estrategias de marketing. Si bien con anteriores series —e incluso películas— hemos llegado a ver clips completos previo al estreno, nunca antes habían lanzado un avance del tal duración.

Los primeros instantes de Secret Invasion transcurren en un presente localizado en Moscú, Rusia. El primer personaje que aparece en escena es el mismísimo Everett K. Ross, quien es interpretado por el británico Martin Freeman. Conviene recordar que, en el Universo Cinematográfico de Marvel, apareció por vez primera en Capitán América: Civil War.

Ross parece estar en medio de una misión encubierta relacionada a una serie de ataques terroristas. Lo más interesante, no obstante, es que no son humanos quienes están detrás de los actos, sino los Skrulls.

El colega de Ross está completamente convencido que dicha raza alienígena está involucrada en los ataques, pese a que Nick Fury y Carol Danvers (Capitana Marvel), 30 años antes, prometieron encontrarles un nuevo hogar. El problema es que, aparentemente, algunos no quisieron abandonar la Tierra.

"Los Skrulls pueden ser cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. Podría haber miles o cientos de miles de ellos y ni siquiera lo sabrías."

La secuencia termina con algo más preocupante: hay un ataque aún más devastador que está a punto de producirse.

Por supuesto, todo termina con tensión y suspenso para que el fandom no se pierda el primer capítulo completo de Secret Invasion. For fortuna, no falta mucho para el 21 de junio.

Secret Invasion presume un reparto de lujo conformado por Samuel L. Jackson (Nick Fury), Ben Mendelsohn (Talos), Cobie Smulders (Maria Hill), Martin Freeman (Everett K. Ross), Kingsley Ben-Adir (Gravik), Dermot Mulroney (Ritson), Emilia Clarke (G'iah), Olivia Colman (Sonya Falsworth) y Don Cheadle (James "Rhodey" Rhodes). Antes de ver la serie, eso sí, te recomendamos conocer el cómic que inspira a esta producción.

