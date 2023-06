Rivian, la startup de movilidad eléctrica estadounidense, ha adquirido A Better Routeplanner, la popular app de planeación de rutas para coches eléctricos, según Electrek. El anuncio de la operación se podría hacer la próxima semana. Según la publicación, las operación está a punto de cerrar o "ya habría cerrado".

A Better Routeplanner se popularizó a falta de un planificador de rutas que tome en cuenta algunos de los matices más particulares de viajar en coche eléctrico. Cuando había pocos cargadores, indicaba donde detenerse en la ruta y cuánto esperar. Pero ahora, que la red de carga rápida es mucho más extensa —especialmente en Europa y América del Norte—, toma en cuenta la potencia de cargador, curva de carga del vehículo y tiempo de espera en relación al viaje completo, ofreciendo la ruta más corta entre punto A y B. Su facilidad de uso y atención al detalle la ha convertido en una de los servicios esenciales para conductores de vehículos eléctricos.

Fundada en 2018 por Bo Lincoln, A Better Routeplanner es parte de una empresa de diez empleados llamad Iternio. Además del planeador de rutas, la startup ofrece acceso a empresas vía API para obtener datos. Está disponible para iOS, Android, web, CarPlay y Android Auto/Android Automotive.

Detalles de la compra de A Better Routeplanner por parte de Rivian

De momento no se ha anunciado la operación por alguna de las dos partes y no se ha indicado el monto de la compra. Se espera que tras la adquisición, A Better Route Planner siga operando de forma independiente y sin cambios en sun funcionamiento.

Lo más probable es que A Better Routeplanner se integre de forma nativa en los coches de Rivian. La compañía de coches eléctricos utiliza Mapbox para sus mapas y probablemente terminen incorporando los datos de ABRP.

