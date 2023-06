La orca Gladis se ha convertido en dueña y señora de las redes sociales en los últimos días. Multitud de chistes y memes hacen honor a lo que algunos consideran una hazaña y otros un peligro: enseñar a otras orcas a atacar a los barcos que cruzan el estrecho de Gibraltar. ¿Pero por qué hace eso?

No está del todo claro. Los biólogos que la han observado piensan que pudo chocar accidentalmente contra alguna embarcación en el pasado y que eso la dejó traumatizada. Por lo tanto, empezó a atacar otros barcos. Resulta que las orcas son animales muy sociales. Transmiten de generación en generación ciertos comportamientos, como la caza. Por lo tanto, si visualizamos el ataque a los barcos como una forma de caza, podría ser que esté enseñando a otros miembros de su familia.

Aunque también se sabe que estos cetáceos tienen una gran capacidad de imitación. Por eso, puede que simplemente las compañeras de la orca Gladis estén imitando lo que ella hace al atacar a los barcos. Ahora bien, ¿es realmente peligrosa? En principio no lo parece. Lo que está claro es que las aguas que surca son su hábitat, no el de los yates, así que son ellos los que se arriesgan a cruzar por un lugar que no les pertenece.

La orca Gladis no es la primera que ataca un barco

En 2020, un equipo de científicos españoles y portugueses comenzó a analizar los ataques de orcas entre estos dos países.

Desde entonces se han registrado al menos 15 ataques agresivos, en los que muchas veces los animales se cebaban con los timones de los barcos. No hubo bajas humanas, por lo que todo quedó en un susto, al menos en la mayoría de situaciones.

Por otro lado, cabe destacar que las interacciones entre las orcas y las embarcaciones en ese mismo periodo de tiempo fueron 500. Esto ya no hace referencia a los ataques violentos, sino a cualquier interacción. De todas ellas, solo hubo tres barcos hundidos. Además, cabe destacar que estos científicos calculan que cuando las orcas navegan por un lugar solo interaccionan con un barco de cada cien.

Puede que el caso de la orca Gladis sea diferente. Parece ser que ella se ceba con bastante más inquina y que sus compañeras la imitan. Aun así, de momento no ha habido ataques realmente peligrosos.

Yate surcando el mar. Alina Kacharhi (Unsplash)

Quiero ser como tú

Las orcas, como otros cetáceos, son capaces de transmitir a su descendencia un gran número de aprendizajes. Desde las estrategias de caza hasta las dinámicas sociales. Incluso se enseñan las unas a las otras sus diferentes dialectos. Y es que los sonidos emitidos por las orcas de un lugar son ligeramente diferentes que los de las que viven en otro punto del mapa. Podría decirse que es un mismo idioma, pero con dialectos distintos.

Por otro lado, cabe destacar que las orcas cazan en unos grupos, llamados vainas, de hasta 40 individuos. Estas a veces se comportan como manadas de lobos, acorralando a sus presas para que no tengan forma de escapar.

En este caso, no es ese exactamente el comportamiento. No parece que toda la vaina se agrupe para destruir los barcos. Simplemente, la orca Gladis los cabecea y sus compañeras la imitan.

En definitiva, no es una ballena proletaria que muestra su descontento con la dictadura del capital atacando a los yates de las personas ricas, como dicen algunos de los memes. Entre otras cosas porque las orcas no son ballenas, pero eso ya lo hablaremos en otro momento.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente