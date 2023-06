Aunque vivimos en la era de los vídeos cortos en internet y de los directos por streaming interminables, las presentaciones siguen siendo un recurso muy solicitado. Tanto en el ámbito doméstico como en el educativo y el empresarial. Ya sea con PowerPoint, Keynote o Presentaciones de Google, cualquiera puede crear diapositivas para compartir que incluyan texto, imágenes, vídeos y otros recursos. Y gracias a las plantillas de PowerPoint, el trabajo que te llevará hacer esa presentación se reducirá a la mitad.

Las plantillas de PowerPoint sirven para no empezar de cero. Las hay centradas en el diseño y estilo del texto, de las imágenes, del fondo que acompañará la presentación, etc. Otras plantillas incluyen ya los espacios necesarios para colocar un contenido específico. En definitiva, las plantillas te guían para que tu presentación luzca original no sea idéntica a las miles de presentaciones que se han hecho con anterioridad.

A continuación hemos recopilado una selección de fuentes en las que encontrarás decenas de plantillas de PowerPoint. Recursos gratuitos para que puedas potenciar tu vena creativa y crear presentaciones prácticas y efectivas más allá de lo visual. Así podrás contar cualquier cosa en forma de diapositivas. Como, por ejemplo, el desconocido origen del PowerPoint.

14 plantillas de PowerPoint oficiales y gratis

No hace falta ir muy lejos para encontrar buenas plantillas de PowerPoint. En la página oficial de Microsoft hay plantillas para sus aplicaciones estrella: Word, Excel y PowerPoint. En la sección Presentaciones encontrarás decenas de plantillas. Algunas de ellas son de pago y exclusivas para suscriptores de Microsoft 365. Pero 14 de esas plantillas de PowerPoint son gratuitas y las puedes descargar o compartir en redes sociales.

25 plantillas animadas de PowerPoint

Te proponemos una selección de 25 plantillas de PowerPoint que tienen algo en común: integran elementos animados. Además, están compuestas por decenas de diapositivas con distintas combinaciones de objetos para así crear diapositivas personalizadas al detalle. Las animaciones incluyen transiciones para los textos y las diapositivas e iconos con enlaces para que la presentación sea más interactiva.

Estas 25 plantillas de PowerPoint son una muestra de las centenares de plantillas que encontrarás en Plantillas PowerPoint. Son gratuitas, no requiere registro, incluye vídeos explicativos de las presentaciones y están organizadas por categorías como inmuebles, abstractas, animales, creativas o juegos.

8 plantillas para presentaciones atractivas

El desarrollador de software HubSpot tiene una sección de recursos con guías, tutoriales o herramientas varias. Además, nos regala 8 plantillas de PowerPoint de lo más variadas y con propósito genérico. Así podrás usarlas en cualquier ámbito y con la temática que tú elijas.

El único inconveniente es que para descargar las plantillas nos solicitan unos datos y nos enviarán publicidad por correo electrónico. Algo que se puede evitar con un correo temporal.

18 plantillas profesionales para todo el mundo

Desde Japón nos llega la página The Popp, creada por el diseñador Naotoshi Fujita. En ella encontrarás 18 plantillas PowerPoint que destacan por su toque y estilo oscuro pero elegante. Cada una se puede descargar gratis y por separado. Y cuentan con decenas de diapositivas que combinan elementos de mil maneras para obtener resultados impactantes.

Si buscas plantillas originales y poco comunes con un estilo 3D y profesional, en este repositorio darás con los mejores ejemplos de lo mucho que se puede hacer con PowerPoint. Y en la sección Font encontrarás algunas fuentes de letra para que uses en tus presentaciones o en cualquier trabajo de diseño digital.

36 plantillas de color verde para PowerPoint

El color es un elemento importante de las presentaciones. Elegir una buena familia de colores hará que el contenido de tus diapositivas tengan un mayor o menor impacto en tu audiencia. En esta ocasión, hemos seleccionado 36 plantillas para PowerPoint en las que abunda el color verde.

Puedes usarlas en PowerPoint, Presentaciones de Google o en Canva. Y como es habitual en este tipo de plantillas, viene acompañada de diapositivas variadas para elegir sólo las que necesites. Eso y tablas, estilos gráficos, iconos y otros elementos para enriquecer tus presentaciones sin apenas esfuerzo.

Estas plantillas de color verde son parte del amplio catálogo de plantillas que encontrarás en SlidesCarnival. Son gratuitas y están organizadas por temática y por color. Educación, formales, ciencia, creativas, elegantes, divertidas…

9 plantillas sobre mapas

El portal Showeet cuenta con una gran selección de plantillas gratis para PowerPoint organizadas por categorías. Una de ellas consiste en mapas integrados en diapositivas que puedes editar y personalizar con información o datos de tu interés. Tiene un mapa del mundo, uno de Europa y de países como España, Francia, Alemania o Estados Unidos.

16 plantillas minimalistas para PowerPoint

En ocasiones, menos es más. Y en una presentación de PowerPoint, no siempre es aconsejable llenar las diapositivas con datos. Hay que dejar espacios para que la información “respire”. Así que con estas 16 plantillas minimalistas lograrás tu propósito.

La selección es de Slidenest, una página repleta de plantillas para PowerPoint. Son gratuitas, vienen en distintos formatos y se organizan por color, estilo y temática: minimalista, educación, negocios, marketing, infografías…

28 plantillas especializadas en diagramas

Los diagramas son un recurso gráfico inestimable para explicar temas complejos. Y gracias a los diagramas disponibles en estas plantillas para PowerPoint lograrás causar efecto en tu audiencia. Los hay de distintos tipos y estilos, según lo que vayas a explicar en tus diapositivas.

Si te gustan estas 28 plantillas, encontrarás muchas más en FPPT, un portal repleto de plantillas gratuitas para PowerPoint organizadas por temáticas, recursos, estilos, etc.

