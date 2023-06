No es muy difícil imaginar que la agenda de los principales actores de Hollywood consiste en una estructura detallada de plazos, viajes, horas de rodaje, giras de medios de comunicación, entre otros aspectos que no involucran la vida personal. Esta, por largos momentos, solo se trata de trabajo. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando un mega proyecto emerge para sacudir todo ese orden? Algo de esto lo vivió Pedro Pascal al momento de leer el guion de The Last of Us.

Cuando esta producción de HBO se estrenó a principios de año, hubo varias voces de la crítica especializada que surgieron que ya era una de las mejores series de 2023. La expectativa en relación con The Last of Us era elevada debido a la popularidad del videojuego, uno de los más importantes en la historia contemporánea de las consolas PlayStation. Sin embargo, la adaptación de este tipo de narrativas al formato live-action no suele resultar de la mejor manera.

Se trata de proyectos que, habitualmente, terminan propiciando choques entre la visión de los seguidores y la puesta en escena de la productora. HBO, en este caso. Tras la primera temporada de The Last of Us, no hay mayor pulso entre unos y otros y la sensación parece ser de satisfacción. La serie tendrá al menos una temporada más en la que Pedro Pascal será protagonista, luego de abrir espacio en su agenda de trabajo reorganizando dos años de carrera. ¿Qué fue lo que ocurrió?

The Last of Us y el cambio en la vida laboral de Pedro Pascal

Luego de leer el guion de los primeros dos episodios, Pedro Pascal supo que estaba ante una oportunidad importante; quizá, se trataba de una de esas chances que cambian la carrera de un actor. Así las cosas, el intérprete se animó y asumió el desafío, aunque esto implicara tener que ajustar varias cosas.

Pedro Pascal, Anna Torv, "The Last Of Us" (2023)., Credit:Liane Hentscher/HBO / Avalon

En declaraciones dadas a Deadline, Pedro Pascal dijo: “Tenía un plan para los próximos dos años. En un período de 24 horas, este proyecto lo cambió todo por lo especial que pensé que era. Luego descubrí qué era este gran juego popular por el que la gente pierde la cabeza”. En su momento, el actor comentó que no estaba familiarizado con la narrativa de la experiencia jugable.

Aun así, se interesó en el proyecto The Last of Us y entró en el proceso de audición. Este, en sus palabras, no fue "terriblemente arduo, pero tenía que estar relacionado con haber leído los guiones”. Entonces, surgió la relación. “Me di cuenta, al leer los episodios 1 y 2, que una vez que Joel conoció a Ellie (Bella Ramsey) se trataba de un papel que sin duda tenías que perseguir e interpretar”.

De esa manera comenzó un vínculo con la producción que lo ha lanzado hacia un público masivo distinto al que había conocido a través de The Mandalorian, otra serie que también protagoniza. En la actualidad, Pedro Pascal es uno de los nombres propios de la industria del entretenimiento.

