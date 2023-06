Netflix aprovechó los reflectores del Summer Game Fest 2023 para liberar un nuevo y espectacular tráiler de la tercera temporada de The Witcher. Debes recordar que esta temporada se dividirá en dos partes, con la primera estrenándose el 29 de junio. La segunda se hará esperar hasta el 27 de julio, así que, afortunadamente, la espera no se prolongará demasiado.

La temporada 3 de The Witcher será de gran relevancia para Netflix. Primeramente, porque será la despedida de Henry Cavill al personaje de Geralt de Rivia. El actor, no olvidemos, se bajó del barco por supuestas diferencias creativas con los showrunners, pues no estuvo de acuerdo con despegarse notablemente de la obra original de Andrzej Sapkowski. Su papel, entonces, quedará en manos de Liam Hemsworth, quien hará su debut a partir de la cuarta temporada.

Por otro lado, estos episodios se convertirán en una prueba de fuego para Netflix. ¿Puede sobrevivir The Witcher sin la fundamental presencia de Henry Cavill? Está por verse. Es muy probable que los índices de audiencia de la tercera temporada ya nos dejen ver cuál es el futuro de la serie. A priori, no lo tendrá nada fácil. Apenas se confirmó la salida de Cavill, la audiencia reaccionó negativamente.

En desarrollo...

