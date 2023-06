En los últimos días, Ibai Llanos ha estrenado un nuevo ordenador muy llamativo: no solo es una bestia potente, sino que además está sumergido en una suerte de pecera. El PC fue creado por el youtuber Nate Gentile, quien eligió un sistema de refrigeración verdaderamente peculiar.

La refrigeración líquida es cada vez más común, especialmente en los PC armados para gaming. Utilizando una bomba, tubos, acoples y bloques especialmente diseñados para el procesador o la GPU, es posible mantener agua en recirculación, con el fin de que el equipo opere siempre a temperaturas ideales, incluso bajo cargas de trabajo muy intensas. Y si le sumamos colorantes y mucho RGB, obtenemos la computadora de ensueño para cualquier fanático de los videojuegos.

Ahora bien, el ordenador sumergido de Ibai Llanos ofrece un concepto diferente. Como bien lo indicamos, la placa base y sus principales componentes se encuentran en contacto permanente con el líquido refrigerante. ¿Pero cómo es esto posible? ¿El hardware no se arruina? ¿No hay peligros de corrosión o cortocircuitos? Lo vemos a continuación.

El nuevo ordenador sumergido de Ibai

En materia de especificaciones técnicas, el nuevo ordenador sumergido de Ibai tiene todo lo que se podría esperar de un setup de altas prestaciones. El procesador es un Intel Core i9-13900KS, con 64 GB de memoria RAM DDR5, 4 TB de almacenamiento SSD y una GPU Asus ROG Strix GeForce RTX 4090. Una configuración más que suficiente "para jugar al LoL y a Minecraft", como ha bromeado el reconocido streamer.

Pero lo que verdaderamente llama la atención es que la refrigeración del PC se realiza a través de un sistema de inmersión. Tal como lo mencionamos anteriormente, la placa base y el resto de los componentes —excepto la fuente de alimentación— están en contacto directo con el líquido, sumergidos en un tanque de policarbonato especialmente diseñado.

El punto clave de esta historia pasa por el líquido refrigerante en sí. A esta altura ya puede parecer una obviedad, pero de todos modos es importante aclararlo: no es agua. En el detallado vídeo de la creación del ordenador sumergido de Ibai, Nate Gentile explicó que debió destinar un tiempo importante a la investigación de cuál era la opción más conveniente.

Buscando el refrigerante ideal

La refrigeración por inmersión no es un concepto nuevo. De hecho, ya lleva bastante tiempo experimentándose con ella en entornos empresariales. Microsoft, por ejemplo, comenzó a sumergir algunos de sus servidores en un fluido no conductor basado en fluorocarbono que se diseñó para hervir a 50° centígrados y que funciona en un circuito cerrado. Cuando el calor de los componentes se transfiere al líquido, este se evapora. Cuando el vapor llega a un condensador enfriado en la tapa del compartimiento, se convierte en líquido y vuelve a caer sobre la "piscina" donde se sumergen los racks.

Claro que montar un sistema así para un PC doméstico sería una locura. Sin embargo, Nate Gentile logró trasladar parte del concepto —el de la inmersión de los componentes— al ordenador sumergido de Ibai Llanos. El youtuber explicó que el fluido utilizado para refrigerar el equipo es un "líquido dieléctrico", que no impide el funcionamiento de los elementos eléctricos con los que está en contacto. Lo definió como una especie de aceite, o un derivado del mismo.

El líquido que se usó para refrigerar el nuevo ordenador de Ibai se llama EC-110, que es producido por Engineered Fluids y ha sido pensado para este tipo de equipos sumergidos. Destaca por no ser tóxico, por no soltar vapores y por ser biodegradable. Además, tiene una vida útil estimada de 10 años. Vale aclarar, de todos modos, que eso no garantiza que sea compatible en un 100 % con todos los materiales utilizados en las piezas de un PC. No obstante, Gentile asegura que es de los más completos en tal sentido.

La refrigeración por inmersión

Pero el nuevo ordenador sumergido de Ibai es mucho más que un tanque sellado con piezas de PC en contacto con líquido dieléctrico. Nate Gentile y su padre desarrollaron un sistema de tuberías acopladas al chasis del PC, que funcionan con bombas y radiadores con ventiladores que recirculan el fluido y permiten que se mantenga refrigerado. Además, en el caso del procesador, también se incluyó un disipador de calor de Noctua con un ventilador.

Lo último es verdaderamente llamativo, puesto que se trata de un componente utilizado en sistemas de refrigeración con aire, y no con líquido. Sin embargo, el youtuber explicó que su implementación ha resultado especialmente útil para extraer de forma más eficiente el calor generado por el procesador i9 de Intel.

También es importante mencionar que, al instalar un disipador de calor sobre el procesador, no se ha podido utilizar pasta térmica convencional, sino pasta basada en metal líquido. El mismo material se implementó en la GPU, que se tuvo que desmontar y volver a armar para su correspondiente aplicación.

El ordenador sumergido de Ibai no ha salido barato

Crear el ordenador sumergido para Ibai Llanos ha requerido unos 8 meses de trabajo a Nate Gentile y su equipo. Tengamos en cuenta que, además del chasis metálico con un tanque de policarbonato, se realizaron terminaciones en aluminio. A lo cual se le ha sumado la fabricación de cables especiales y personalizados, una tarea por demás tediosa.

Por su parte, el hardware implementado es tope de línea, lo cual tampoco ha colaborado a que sea un producto final barato. El nuevo PC de Ibai lleva unos 10.000 euros solo de componentes, y el precio definitivo para sumergirlo ha rondado los 30.000 euros.

Como último dato curioso, el ordenador sumergido de Ibai ha resultado ser tan pesado como visualmente impactante. Solo el chasis con los componentes ha pesado casi 50 kilogramos, y con el líquido ha terminado cerca de los 70 kg. Por ello, se ha tenido que instalar una base con ruedas para que sea más sencillo moverlo. Un proyecto curioso, sin dudas, pero todavía demasiado costoso como para estar al alcance de las masas.

